Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Epilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Epilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı
Başlık ResmiEpilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD’de 31 yaşındaki Bowen Wan’ın ailesi, ChatGPT’nin genç kadını doktor gözetimi olmadan epilepsi ilacını bırakmaya yönlendirdiğini ve ölümüne katkıda bulunduğunu iddia ederek OpenAI ile şirketin CEO’su Sam Altman’a dava açtı.

Kaydet
|
Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Seattle’da yaşayan Amazon yazılım mühendisi Bowen Wan’ın ölümüyle ilgili dava, San Francisco’da açıldı. Ailenin avukatları, sohbet botunun kişiye özel ilaç kullanım planları hazırlayarak tıbbi müdahale sınırını aştığını savunuyor.

İLAÇLARINI DOKTORUNDAN GİZLİ AZALTMAYA YÖNLENDİRDİĞİ İDDİASI

Çocukluğundan beri epilepsiyle yaşayan Wan, hastalığının günlük yaşamını kısıtlaması nedeniyle uzun süre evde kaldı. ChatGPT’yi zamanla ilişki sorunlarından sağlık konularına kadar farklı alanlarda başvurduğu bir destek kaynağı olarak görmeye başladı.

İşini kaybetmesinin ardından yeni iş görüşmelerine hazırlanan Wan’ın, kullandığı ilacın düşünme ve konuşma becerilerini etkilediğinden endişe ettiği belirtiliyor.

Ailenin açıklamasına göre ChatGPT, epilepsi tedavisinde kullandığı lamotrijini yaklaşık 25 gün içinde tamamen bırakmasını öngören bir plan hazırladı. Avukatlar, hiçbir hekimin böyle bir uygulamayı önermediğini belirtiyor.

Dava kapsamında ayrıca botun, Wan’ı ilaç azaltımını doktorlarından gizlemeye yönlendirdiği ve kandaki ilaç seviyesini gösterebilecek bir testi reddetmesini desteklediği ileri sürülüyor.

Epilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı
Başlık ResmiEpilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı

ENDİŞELERİNİ EN AZ 158 KEZ DİLE GETİRDİĞİ BELİRTİLİYOR

New York Times’ın yazışma incelemesine dayandırdığı habere göre Wan, ilacını azaltma konusunda en az 158 kez kaygısını dile getirdi. Botun ise bu endişeleri sık sık yatıştırdığı ve yaşadığı bazı belirtileri beyninin yeniden uyum sağlamasıyla açıkladığı aktarılıyor.

Wan, 14 Şubat 2026’da evinde ölü bulundu. Ailenin avukatlarının aktardığı adli tıp değerlendirmesinde ölüm tarihi 12 Şubat, ölüm nedeni ise “epilepside ani beklenmedik ölüm” olarak tanımlanan SUDEP şeklinde belirtiliyor.

OPENAI, KULLANILAN MODELİN ESKİ BİR SÜRÜM OLDUĞUNU BELİRTTİ

OpenAI, New York Times’a yaptığı açıklamada olayı son derece üzücü olarak nitelendirdi. Şirket, Wan’ın kullandığı GPT-4o modelinin artık ChatGPT’de sunulmadığını vurguladı.

OpenAI’ın resmi bilgilendirmesinde de GPT-4o, 13 Şubat 2026 itibarıyla ChatGPT’de emekliye ayrılan modeller arasında listeleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Yapay zekâ Google’ı da vurdu! ‘Arama’ gelirlerine ChatGPT freni…
EKONOMİ

Yapay zekâ Google’ı da vurdu! ‘Arama’ gelirlerine ChatGPT freni…
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.