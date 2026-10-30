ABD’de 31 yaşındaki Bowen Wan’ın ailesi, ChatGPT’nin genç kadını doktor gözetimi olmadan epilepsi ilacını bırakmaya yönlendirdiğini ve ölümüne katkıda bulunduğunu iddia ederek OpenAI ile şirketin CEO’su Sam Altman’a dava açtı.

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Seattle’da yaşayan Amazon yazılım mühendisi Bowen Wan’ın ölümüyle ilgili dava, San Francisco’da açıldı. Ailenin avukatları, sohbet botunun kişiye özel ilaç kullanım planları hazırlayarak tıbbi müdahale sınırını aştığını savunuyor.

İLAÇLARINI DOKTORUNDAN GİZLİ AZALTMAYA YÖNLENDİRDİĞİ İDDİASI

Çocukluğundan beri epilepsiyle yaşayan Wan, hastalığının günlük yaşamını kısıtlaması nedeniyle uzun süre evde kaldı. ChatGPT’yi zamanla ilişki sorunlarından sağlık konularına kadar farklı alanlarda başvurduğu bir destek kaynağı olarak görmeye başladı.

İşini kaybetmesinin ardından yeni iş görüşmelerine hazırlanan Wan’ın, kullandığı ilacın düşünme ve konuşma becerilerini etkilediğinden endişe ettiği belirtiliyor.

Ailenin açıklamasına göre ChatGPT, epilepsi tedavisinde kullandığı lamotrijini yaklaşık 25 gün içinde tamamen bırakmasını öngören bir plan hazırladı. Avukatlar, hiçbir hekimin böyle bir uygulamayı önermediğini belirtiyor.

Dava kapsamında ayrıca botun, Wan’ı ilaç azaltımını doktorlarından gizlemeye yönlendirdiği ve kandaki ilaç seviyesini gösterebilecek bir testi reddetmesini desteklediği ileri sürülüyor.

Epilepsi hastasının ölümü sonrası OpenAI’a dava: ChatGPT tavsiyesiyle ilaçlarını azalttı

ENDİŞELERİNİ EN AZ 158 KEZ DİLE GETİRDİĞİ BELİRTİLİYOR

New York Times’ın yazışma incelemesine dayandırdığı habere göre Wan, ilacını azaltma konusunda en az 158 kez kaygısını dile getirdi. Botun ise bu endişeleri sık sık yatıştırdığı ve yaşadığı bazı belirtileri beyninin yeniden uyum sağlamasıyla açıkladığı aktarılıyor.

Wan, 14 Şubat 2026’da evinde ölü bulundu. Ailenin avukatlarının aktardığı adli tıp değerlendirmesinde ölüm tarihi 12 Şubat, ölüm nedeni ise “epilepside ani beklenmedik ölüm” olarak tanımlanan SUDEP şeklinde belirtiliyor.

OPENAI, KULLANILAN MODELİN ESKİ BİR SÜRÜM OLDUĞUNU BELİRTTİ

OpenAI, New York Times’a yaptığı açıklamada olayı son derece üzücü olarak nitelendirdi. Şirket, Wan’ın kullandığı GPT-4o modelinin artık ChatGPT’de sunulmadığını vurguladı.

OpenAI’ın resmi bilgilendirmesinde de GPT-4o, 13 Şubat 2026 itibarıyla ChatGPT’de emekliye ayrılan modeller arasında listeleniyor.

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