Yapay zekâ Google’ı da vurdu! ‘Arama’ gelirlerine ChatGPT freni…

Yapay zekâ yarışında öncü şirketlerden Google, kendi geliştirdiği teknolojilerin gölgesinde kaldı! ChatGPT ve Claude gibi rakipler arama alışkanlıklarını değiştirirken, Alphabet'in arama reklamlarındaki büyüme ivmesi yavaşladı. 9 milyar dolarlık negatif nakit akışı beklentiyi de aştı. Google hisseleri %12,64 düşerken, piyasa değerinden 1 günde yaklaşık 500 milyar dolar silindi. Bu düşüş, teknoloji devinin en ağır günlük kayıp da oldu!

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Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in hisseleri perşembe günü yüzde 12,64 gibi yüksek oranda değer kaybetti. Böylece şirket, 2004 yılındaki halka arzından bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Mart 2020'de kaydedilen ve yüzde 11,63 olarak gerçekleşen önceki rekor düşüş de geride kaldı. Şirketin piyasa değerinden de dün yaklaşık 500 milyar dolar silindi.

Alphabet'in üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 25 artışla 127,6 milyar dolara ulaştı. Ancak bu rakam, Wall Street'in 128,2 milyar dolarlık beklentisinin altında kaldı. Hisse başına kâr da 3,02 dolarlık tahmine karşılık 2,12 dolarda gerçekleşti. Net kâr ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşerek 26,17 milyar dolara geriledi.

9 MİLYAR DOLARLIK AKIŞ

Yatırımcıların asıl dikkatini çeken gelişme ise nakit akışında yaşandı. Alphabet, üçüncü çeyrekte 9,07 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıkladı. Piyasa beklentisi yaklaşık 2,7 milyar dolarlık negatif nakit akışı yönündeydi.

Şirketin ikinci çeyrekte de 5,9 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıklaması, bu tablonun arka arkaya ikinci çeyrekte yaşandığını gösterdi.

Bu gelişmede yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar belirleyici oldu. Alphabet'in üçüncü çeyrekteki sermaye harcamaları 51,4 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2026 yılının tamamı için 195-205 milyar dolar aralığındaki yatırım hedefini de korurken, 2027'de harcamaların daha da artabileceğine işaret etti.

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EN BÜYÜK GELİR BASKI ALTINDA

Bilanço şokunun bir diğer önemli ayağını ise Google'ın temel gelir kaynağı olan arama reklamcılığı oluşturdu. Şirketin "Arama ve Diğer" segmentinden elde ettiği gelir, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 12 artarak 63,35 milyar dolara yükseldi. Bu performans da analist beklentilerini karşılamadığı gibi, büyüme hızındaki yavaşlamayı gözler önüne serdi.

Google'ın arama gelirlerindeki büyüme yıllık bazda ilk çeyrekte yüzde 19, ikinci çeyrekte yüzde 17 ve üçüncü çeyrekte yüzde 12 olarak gerçekleşti. Son iki çeyrekte büyüme hızında 7 puanlık gerileme yaşandı.

Çeyreklik bazda ise tablo daha dikkat çekici bir boyuta işaret etti. Arama gelirleri ikinci çeyrekteki 63,27 milyar dolardan, üçüncü çeyrekte 63,35 milyar dolara yükseldi. Çeyreklik bazda artış, neredeyse durma noktasına geldi.

‘BULUT’TA YÜKSELİŞ

Alphabet'in bilançosunda olumlu ayrışan bölüm ise Google Cloud oldu. Şirketin bulut bilişim gelirleri üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 103 artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Bulut hizmetlerindeki sipariş birikimi de yaklaşık 561 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, yapay zekâ altyapısına yönelik kurumsal talebin güçlü seyrini ortaya koydu.

CHATGPT VE CLAUDE REKABETİ

Piyasa analistleri “Google'ın karşı karşıya olduğu temel sorun, internet kullanıcılarının bilgiye ulaşma alışkanlıklarının değişmesi. Uzun yıllardır kullanıcıların ilk başvuru noktası olan Google aramaları, artık ChatGPT ve Claude gibi yapay zekâ sohbet robotlarıyla rekabet ediyor. Böylece kullanıcıların bir bilgiye ulaşmak için Google'da arama yapıp farklı internet sitelerini ziyaret etme ihtiyacı azalabiliyor. Google, bu dönüşüme Gemini, AI Overviews ve AI Mode ile cevap vermeye çalışıyor. Buna karşılık geleneksel aramalarda reklam gösterimi ve tıklama üzerinden gelir elde eden Google, yapay zekâ destekli yeni arama deneyimlerinde henüz aynı gelir seviyesine ulaşabilmiş değil” değerlendirmesinde bulunuyor.

ŞİRKETİN HEDEFİ…

Alphabet'in iş geliştirme sorumlusu Philipp Schindler de üçüncü çeyrek değerlendirmesinde, Yapay Zekâ Modundaki gelir elde etme oranının daha düşük olmasının, arama gelirlerindeki performansı etkilediğini belirtti. Şirket, yapay zekâ destekli arama ürünlerindeki reklamları daha fazla pazara yayarak bu açığı kapatmayı hedefliyor.

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