Erbil'deki Peşmerge üssüne İHA'lı saldırı

31 Aralık 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 12:29

Erbil'in Pirmam bölgesinde Peşmerge üssüne dün gece saat 23.45'te bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi zarar oluştuğunu söyledi.

'KARŞILIK VERİLECEK'

Açıklamada, saldırının "yasa dışı" gruplar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, "Irak hükümeti ve maaş verdiği bu grupları bu korkakça saldırıdan sorumlu görüyoruz. Bu yasa dışı grup Irak hükümeti tarafından destekleniyor ve onlara maaş veriliyor. Bu gruplar Irak hükümetinin gözü önünde hareket ediyor. Silah, füze ve İHA'ları taşıyıp askeri ve resmi kurumlara terör saldırısı düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

Bu saldırıya karşı "uygun bir vakitte karşılık verileceği" belirtilen açıklamada, merkezi hükümetin gerekli adımları atması ve dost taraflardan destek çağrısında bulunuldu.