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    Türk diplomatın katili terörist Irak'ta etkisiz hale getirildi

    Irak'ta dört sene önce Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin faillerinden olan PKK'lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK’nın ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türk diplomat Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrinde gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde, yürüyerek restorana giren iki saldırganın, diplomat Köse'nin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları, o esnada içerde bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların, olay yerinen hızla kaçtıkları görüldü.

    Türk diplomatın katili terörist Irak'ta etkisiz hale getirildiTürk diplomat Osman Köse

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KARE KARE İNCELENDİ

    Saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde, saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği yapanlar da tespit edildi. Terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi.

    Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK/KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine, oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi.

    MİT VE TSK'DAN ORTAK HAVA HAREKATI

    MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında, etkisiz hale getirilen teröristler arasında, diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı.

    Türk diplomatın katili terörist Irak'ta etkisiz hale getirildi

    Terörist Akar'ın, 2014 sonunda yasa dışı yollarla Türkiye'den Suriye'ye geçerek, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katıldığı, daha sonra da Irak Mahmur'da örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

    AZMETTİRİCİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    MİT, diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının azmettiricisi "Hasan" kod adlı Celal Kaya'yı da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmişti.

    Terör örgütü PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusu Kaya'nın uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde harekat düzenleyen TSK unsurlarına yönelik istihbarat toplama ve terör saldırılarının planlanmasına yönelik çalıştığı tespit edilmişti. Irak'ın Süleymaniye kenti kırsalındaki operasyonda terörist Kaya'nın etkisiz hale getirilmesiyle, terör örgütünün istihbarat ağına ağır darbe indirilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    MitTskKuzey Irak
    Haberler > Gündem > Türk diplomatın katili terörist Irak'ta etkisiz hale getirildi
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