Erdoğan-Trump hattı Rumları çökertti! Taşları yerinden oynatacak Maraş planı

Rum basını alarma geçtti. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki dostluk ilişkisi, Güney Kıbrıs’ta büyük paniğe yol açtı. Fileleftheros gazetesinde yayımlanan bir analizde, Trump’ın Maraş’ı “tamamen” açabileceği ve bu adımın Türk tezleri doğrultusunda atılabileceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde Michalis Ignatiou imzasıyla yayımlanan analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk "endişe verici" olarak nitelendirildi. Ignatiou, "Trump Ege ve Kıbrıs sorunlarıyla ilgilenmeye karar verdiğinde Yunanistan’ı ve Kıbrıs’ı dikkate almayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ignatiou, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın da Erdoğan’a olan ilgisini vurguladı. "İşler Yunanistan ve Kıbrıs için iyi gitmiyor. Başkan Trump tahmin edilebilir biri değil" değerlendirmesinde bulunan Ignatiou, Lefkoşa ve Atina’nın yeni duruma "sakin" şekilde yaklaşması gerektiğini belirtti.

"MARAŞ, BİR SÖZLE AKDENİZ'İN RİVİERASI OLABİLİR"

Maraş konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete, Trump’ın tek bir sözüyle Maraş’ın tamamen açılabileceğini yazdı. İsmi açıklanmayan bir diplomatın ifadeleri şu şekilde aktarıldı:

"Trump Türk pozisyonunu destekleyecektir. Hatta şaka yollu olsa da Maraş’ın ABD yönetimi altında Akdeniz’in rivierası olabileceğini söyleyen bir diplomat oldu."

"ABD, ERDOĞAN'A HAYRAN"

Ignatiou’nun aktardığına göre ABD Başkanı Trump, Türkiye için "iyilik yaptığını" ifade etti. Büyükelçi Tom Barrack ise NTV’ye verdiği demeçte Türkiye’yi övdü:

"Türkiye inanılmaz iyi gidiyor. Türkiye, bölge ülkeleri arasında başarılı bir şekilde ilerliyor."

ABD ÇİZGİ DEĞİŞTİRDİ, TÜRKİYE'YE YÖNELDİ

Washington ile Ankara arasında yaşanan bu yakınlaşmanın, Trump yönetiminin uluslararası ilişkilerde yeni bir rol dağılımı benimsediğinin göstergesi olduğu belirtildi. Büyükelçi Barrack, Türkiye’yi "ılımlı İslam ve laikliğin modeli" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Amerika, Türkiye’ye, dünyanın en etkili bölgesinde artık en güçlü olabileceğini söylüyor. Körfez’de yumuşak, burada sert bir gücünüz var. En çalışkan insanlara sahipsiniz."

RUM BASINI: ABD ELÇİLİĞİ ATİNA'DA BOŞTA

Ignatiou’nun analizinde dikkat çeken bir diğer detay ise ABD’nin Atina Büyükelçisi’nin pozisyonu için kullandığı ifadedeydi: "Atina’daki Amerikan büyükelçisinin pozisyonu dul." Söz konusu belirsiz sürecin diplomatik zafiyete yol açabileceği yorumları yapıldı.