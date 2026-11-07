Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup gönderdi. Azerbaycan ziyareti öncesinde yayımlanan mektupta "Bir millet, iki devlet" vurgusu öne çıkarken, Güney Kafkasya'da kalıcı barış, istikrar ve iş birliği mesajı verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün altıncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup gönderdi.

"BİR MİLLET, İKİ DEVLET"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmİ internet sitesinde 7 Kasım'da yayımlanan mektup, "Sayın Cumhurbaşkanı, aziz Kardeşim" hitabıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Otuz yıl işgal altında kalan kadim Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün altıncı yıl dönümü münasebetiyle, başta Zatıaliniz olmak üzere bütün Azerbaycanlı kardeşlerime halkım ve şahsım adına en samimi tebriklerimi iletiyorum.

Büyük Zafer'le taçlanan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, bütün Türk dünyası için de gurur kaynağına dönüşmüştür. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek şöyle devam etti:

"Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye taşıdığımız 'Bir millet, iki devlet' anlayışına dayanan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle hem ikili ilişkilerimizde hem de uluslararası alanda bundan sonra da yakın iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışacağımıza tam olarak inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

"GÜNEY KAFKASYA ARTIK ÇATIŞMA BÖLGESİ OLARAK TANINMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrar çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Güney Kafkasya artık çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak tanınmaktadır."

ŞEHİTLERİ ANDI, GAZİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunun son bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Vatanlarının bağımsızlığı uğrunda mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Aziz Kardeşim, bu vesileyle Size sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına refah ve barış dolu bir gelecek diliyor, en samimi temennilerimi iletiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

ERDOĞAN 8 KASIM'DA AZERBAYCAN'A GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada 8 Kasım'da Azerbaycan'ı ziyaret etmeyi planladığını duyurmuştu.

Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin klasik diplomatik temasların çok ötesinde olduğunu ifade etmişti.

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin aşamayacağı hiçbir engel yoktur" sözleriyle iki ülke arasındaki bağlara işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

NELER OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 6 yıl geçti.

2. Karabağ Savaşı'nda sadece 44 gün içinde işgal altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, halkın kuşaklar boyunca süren beklentisine son vererek tarihi zafere imza attı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra işgal ettiği topraklardan 30 yıla yakın süreyle Azerbaycan sivillerine saldırılarda bulunan Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de sınır köylerini ağır silahlarla vurması, savaşın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan ordusu aynı gün karşı harekâta başladı.

Bir süre sonra "Vatan Muharebesi" olarak adlandırılan operasyon 44 gün sürdü. 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. Savaşta Azerbaycan ordusu 2 bin 908 şehit verdi, 94 sivil Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

8 Kasım 2020'de Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan hezimeti kabul etti ve 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Bildiri gereği Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın'dan da çekildi.

10 Kasım "Zafer Günü" ilan edilse de bu tarihin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk gelmesi nedeniyle, Şuşa'nın kurtarıldığı gün olan 8 Kasım resmî "Zafer Günü" olarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi Aliyev'e özel mektup!

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SAVAŞIN GİDİŞATINI ETKİLEDİ

Savaşın ilk anlarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililer, açık şekilde Azerbaycan'ın yanında olduklarını duyurdu. Türkiye, üçüncü taraflara da Azerbaycan'ın mücadelesine müdahale edilmemesi çağrısı yaptı. Azerbaycan liderliği, bu siyasi kararlılığın savaşın seyrini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.

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