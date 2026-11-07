Ermenistan'dan çok konuşulacak itiraf! "Türkiye hakkında 70 yıldır yanılgı içinde yaşamışız" dedi, Rusya'yı işaret etti

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini savunarak ülkesinde yıllardır sürdürülen Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışını eleştirdi. "Türkler saldırmak isterse güçlenmeye vakit bulamayız" diyen Simonyan, "Rus olmazsa Türk bizi yer" düşüncesinin gerçeklerle ilgisi olmadığını söyledi. Ermeni yetkili, gelecek nesillere intikam değil barış bırakılması çağrısında bulundu.

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Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, İkinci Dünya Ermeni Zirvesi kapsamında düzenlenen “Barış ve Güvenlik: Bölgesel Değişen Gerçekler” başlıklı panelde Türkiye ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Bir katılımcının, Ermenistan'ın önce güçlenmesi, ardından Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiği yönündeki sözlerine karşı çıkan Simonyan, "Türkler saldırmak isterse güçlenmeye vakit bulamayız, hiçbir şey yapamayız" dedi.

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"NEDEN TÜRKLERLE SAVAŞALIM?"

Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerin sürekli savaş ihtimali üzerinden kurulmasına karşı çıkan Simonyan, katılımcıya şu sözlerle cevap verdi:

Kim söyledi Türklerin veya Azerbaycanlıların oturup bizim büyümemizi, büyük bir Ermenistan olmamızı, ardından onlara saldırıp onları yok etmemizi bekleyeceklerini? Neden bu mantığın içinde olmalıyız?

Ermenistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Simonyan, savaş ihtimalini ortadan kaldırmanın daha önemli olduğuna değindi:

"Ermenistan Cumhuriyeti'ne yapılacak bir saldırı o kadar acı verici olmalı ki buna hiç gerek kalmasın. Daha derin düşünürsek, bence aramızda savaşmak için hiçbir neden olmamalı. Neden Türklerle savaşalım ki?"

"70 YILDIR BİZE RUS OLMAZSA TÜRK BİZİ YER DEDİLER"

Simonyan, Türkiye'den gelebilecek bir saldırıya karşı önce güçlenilmesi gerektiği görüşüne itiraz ederek Rusya'ya bağımlı güvenlik anlayışını hedef aldı.

Eğer Türkler saldırmak isterse zaten güçlenmeye vakit bulamayız, hiçbir şey yapamayız. Bizi 70 yıl boyunca besledikleri o yanılsama var ya, 'Gelin Rus'un kuyruğunu tutalım, yoksa Türk bizi yer' düşüncesinin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur, hiçbir ilgisi yoktur!"

Rusya'nın askeri gücünü ve Ukrayna savaşını örnek gösteren Simonyan, güvenliğin yalnızca başka bir ülkenin korumasına dayanılarak sağlanamayacağından bahsetti.

"TÜRKİYE İSTERSE RUS ÜSSÜ DE BİZİ KURTARAMAZ"

Türkiye'nin savunma faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Simonyan, Ermenistan'ın güvenliğinin yalnızca Rus askeri varlığıyla sağlanabileceği düşüncesine karşı çıktı:

"Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeyiz ve Türkiye NATO'nun en büyük ordularından birine sahip. Eğer isterlerse ne Rus üssü ne de başka bir şey bizi kurtarabilir."

Simonyan, ülkesinin savaş ihtimalini azaltacak bir dış politika izlemesi gerektiğini savunarak şu çağrıda bulundu:

"Biz savaşa neden olmamalıyız. En önemli güvenlik garantimiz budur."

"ÇOCUKLARIMIZA İNTİKAM DEĞİL BARIŞ BIRAKALIM"

Fransa ile İngiltere'nin geçmişte uzun yıllar savaştıktan sonra müttefik haline geldiğini hatırlatan Simonyan, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde de benzer bir dönüşümün mümkün olduğunu savundu.

"Fransızlar ve İngilizler yüz yıl boyunca birbirleriyle savaştılar. Şimdi ise müttefikler. Ben bizim de çocuklarımıza intikam değil barış mirası bırakmamızı istiyorum."

Ermenistan'ın geçmişteki politikalarını da eleştiren Simonyan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana ülke nüfusunun artmadığını, Azerbaycan nüfusunun ise yaklaşık 10 milyona ulaştığını söyledi:

"Peki kim suçlu? En azından ben değilim, çünkü şimdi bunu düzeltmeye çalışıyorum. Suçlu olan bizim zihniyetimizdir."

"DÜNYANIN BİZİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SANMAYIN"

Simonyan, konuşmasının sonunda Ermenistan'ın dış dünyaya ilişkin beklentilerini de eleştirdi:

"Bütün dünyanın oturup Ermenistan'ın dağlarını, Cermuk'u, kayısımızı ve dudukumuzu düşündüğünü mü sanıyorsunuz?"

Ermeni yetkili, başka ülkelerin Ermenistan'ın sorunlarını kendi önceliklerinin önüne koyacağı düşüncesinden vazgeçilmesi gerektiğini aktardı.

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