Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktoru Brasil Caiado, yapılan tetkiklerde neredeyse tam seviyeye ulaşan bağırsak tıkanıklığı tespit edildiğini açıkladı. Sağlık durumu yakından takip edilen 71 yaşındaki Bolsonaro'nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sağlık sorunları sebebiyle yeniden gündeme geldi. 27 yıllık hapis cezasını ev hapsinde geçiren Bolsonaro, yaşadığı şiddetli karın ağrısının ardından başkent Brasilia'da hastaneye kaldırıldı. Eski liderin oğlu Carlos Bolsonaro, babasının durumunun endişe verici olduğunu belirterek hastaneden gelişmeleri paylaştı.

Carlos Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının hastaneye ulaştığında karnında ciddi şişlik bulunduğunu ve karşılaştığı manzaranın kendisini korkuttuğunu ifade etti. Babasının durumunun birkaç gün önceki ziyaretine göre belirgin şekilde değiştiğini aktaran Carlos Bolsonaro, yapılan tetkiklerde bağırsak tıkanıklığının neredeyse tam seviyeye ulaştığını belirtti.

DOKTORU AÇIKLADI: İLERİ DERECEDE BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI VAR

Bolsonaro'nun doktoru Brasil Caiado da gazetecilere yaptığı açıklamada, test sonuçlarının kısmi ancak ileri derecede bağırsak tıkanıklığına işaret ettiğini bildirdi. CNN Brasil'in aktardığı bilgilere göre, eski liderin ince bağırsağında hasar ve iltihaplanma belirtileri de görüldü.

Eski devlet başkanı hastanelik oldu! Doktorundan açıklama var: Bağırsaklarının neredeyse tamamı tıkalı

Doktor Caiado, Bolsonaro'nun klinik durumunun şu an için stabil olduğunu, bilincinin açık bulunduğunu ve sakin olduğunu belirtti. İlaç tedavisine başlandığını kaydeden doktor, eski liderin önümüzdeki 24 saat boyunca hastanede gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Carlos Bolsonaro ise babasına ağrı kesici verildiğini ve şimdilik cerrahi müdahale gibi invaziv bir yönteme başvurmadan tıkanıklığın giderilmeye çalışıldığını aktardı. Ayrıca bir sonraki açıklamaya kadar babasının yanında kalacağını duyurdu.

Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyası sırasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından yıllar içinde karın bölgesindeki sorunlar nedeniyle birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Saldırı sonrasında dokuzdan fazla ameliyat geçiren eski liderin sağlık sorunları devam ediyor.

2022 yılında yapılan seçimleri Luiz Inacio Lula da Silva'ya kaybeden Bolsonaro, darbe planlamak suçundan 2025’te 27 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sağlık durumu nedeniyle cezasını ev hapsinde geçiren 71 yaşındaki eski cumhurbaşkanının tedavisi ve hastanedeki gözlem süreci devam ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA 1 milyon dolarlık ödül konmuştu! Türk matematikçi Levent Alpöge 167 yıllık matematik sırrını çözdüğünü duyurdu

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala