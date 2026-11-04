Çin'de eski bir ilkokul öğretmeni olan Michael Mai, kurduğu yapıştırıcı ve bant şirketinin borsaya açılmasıyla milyarder oldu. Tesla ve Apple gibi dünya devlerine ürün tedarik eden şirketin hisseleri, ilk işlem gününde yüzde 787'ye varan artış gösterirken, Mai'nin servetinin 2,5 milyar dolara (yaklaşık 125 milyar TL) ulaştığı tahmin ediliyor.

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Çin'de bir dönem ilkokul öğretmenliği yapan 62 yaşındaki Michael Mai, iş dünyasında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kurucusu olduğu Crown New Materials Technology şirketinin Shenzhen Borsası'nda işlem görmeye başlamasıyla Mai, ülkenin milyarderleri arasına girdi.

Eski öğretmen bir günde milyarder oldu! Şirketini borsaya açtı, serveti dudak uçuklatıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

TESLA VE APPLE’A SATTI, MİLYARDER OLDU

Tesla ve Apple gibi büyük markalara yapıştırıcı ve bağlayıcı maddeler üreten şirketin hisseleri, salı günü borsadaki ilk işleminde hızlı yükseldi. Hisse başına 16,98 yuan (2,55 dolar) fiyatla halka arz edilen şirketin hisseleri, gün içinde yüzde 787 artarak 150,58 yuana (22,57 dolar) kadar çıktı.

Eski öğretmen bir günde milyarder oldu! Şirketini borsaya açtı, serveti dudak uçuklatıyor

SERVETİ 125 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Forbes'un haberine göre, Avustralya vatandaşı ve Hong Kong'da daimi ikamet sahibi olan Mai'nin şirketteki hisselerinden kaynaklanan servetinin yaklaşık 2,5 milyar dolara (yaklaşık 125 milyar 56 milyon TL) ulaştığı tahmin ediliyor. Şirketin başkan yardımcılığını yürüten 64 yaşındaki kız kardeşi Mai Huixia da hisseleri sayesinde milyarderler arasına katıldı. Huixia'nın servetinin ise yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Eski öğretmen bir günde milyarder oldu! Şirketini borsaya açtı, serveti dudak uçuklatıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

5 AYRI TESİSTE ÜRETİLİYOR

Mai'nin 2000 yılında kurduğu şirketin merkezi, Çin'in güneyindeki Zhongshan kentinde bulunuyor. Şirket, Çin'de dört, Vietnam'da bir olmak üzere toplam beş üretim tesisiyle faaliyet gösteriyor. Ürünleri, otomobillerin tavanlarından akıllı telefonlardaki yarı iletkenlere kadar çok sayıda farklı alanda kullanılan parçaların birleştirilmesinde değerlendiriliyor.

HİSSELERDEKİ SERT DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

İlk işlem günündeki hızlı yükselişin ardından şirket hisselerinde sert düşüş yaşandı. Çarşamba sabahı hisse fiyatı yaklaşık 77 yuana (12 dolar) kadar geriledi. Bunun üzerine şirket yönetimi yatırımcılara çağrıda bulunarak piyasadaki gelişmelerin dikkatle takip edilmesini ve 'akıllıca yatırım yapılmasını' istedi.

Eski öğretmen bir günde milyarder oldu! Şirketini borsaya açtı, serveti dudak uçuklatıyor

Öte yandan Çin borsaları son aylarda ekonomik endişeler ve yapay zeka sektöründeki muhtemel balon tartışmaları nedeniyle baskı altında kaldı. Ülkedeki başlıca borsa endeksleri, haziran ayındaki zirvelerinden bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybederek ayı piyasasına girdi.

Bloomberg verilerine göre Pekin yönetimi, piyasaları desteklemek amacıyla iki hafta önce borsa yatırım fonlarına 19 milyar dolar aktardı.

Böylece eski bir ilkokul öğretmeni olarak iş hayatına atılan Michael Mai, şirketinin borsadaki ilk işlem gününde milyarderler arasına girerken, sonraki gün yaşanan sert düşüş yatırımcıların dikkatini çekti.

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