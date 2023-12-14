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    Estonya'dan skandal sözde 'Ermeni Soykırımı' kararı

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    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Estonya&#039;dan skandal sözde &#039;Ermeni Soykırımı&#039; kararı
    Estonya, Ermenistan, Soykırım

    Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret sonrası sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştüğünü söyleyen Tsahhna sözde Ermeni soykırımının Estonya parlamentosu tarafından tanınması için çalışacağını açıkladı.

    Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası skandal bir karara imza attı. Tsahkna sözde Ermeni Soykırımı'nın Estonya parlamentosu tarafından resmi olarak tanınma sürecini başlatma sözü verdi.

    SÖZDE SOYKIRIMI TANIMA SÖZÜ

    Skandal açıklamasını sosyal medya hesabından duyuran Tsahkna şu ifadeleri kullandı;

    "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığım görüşmede, Ermeni halkına yönelik soykırımı tanımadığımız için Estonya'nın bir borcu olduğunu vurguladım. Bu konu hakkında Estonya parlamentosunda da süreci başlatacağım." 

    Margus Tsahkna, 13 Aralık'ta Yerevan'daki Tsitsernakaberd tepesinde bulunan sözde Ermeni Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etmişti. 

    Karar Parlemento'dan geçerse Estonya sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan 32. ülke olacak. Şuana kadar gerçeklere dayanmayan Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile ortaya atılan iddialar sonucu Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela ve Uruguay sözde 'Ermeni Soykırımı'nı kabul etti. 

     

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