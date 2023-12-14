Estonya'dan skandal sözde 'Ermeni Soykırımı' kararı

14 Aralık 2023 23:50 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:12

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Ermenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası skandal bir karara imza attı. Tsahkna sözde Ermeni Soykırımı'nın Estonya parlamentosu tarafından resmi olarak tanınma sürecini başlatma sözü verdi.

SÖZDE SOYKIRIMI TANIMA SÖZÜ

Skandal açıklamasını sosyal medya hesabından duyuran Tsahkna şu ifadeleri kullandı;

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığım görüşmede, Ermeni halkına yönelik soykırımı tanımadığımız için Estonya'nın bir borcu olduğunu vurguladım. Bu konu hakkında Estonya parlamentosunda da süreci başlatacağım."

Margus Tsahkna, 13 Aralık'ta Yerevan'daki Tsitsernakaberd tepesinde bulunan sözde Ermeni Soykırımı Anıtı'nı ziyaret etmişti.

Karar Parlemento'dan geçerse Estonya sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıyan 32. ülke olacak. Şuana kadar gerçeklere dayanmayan Ermeni lobilerinin faaliyetleri ile ortaya atılan iddialar sonucu Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela ve Uruguay sözde 'Ermeni Soykırımı'nı kabul etti.