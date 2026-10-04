ABD'de doğumunun ardından evlatlık verilen Michael Goessling, 58 yıl sonra öğrendiği gerçekle hayatının şaşkınlığını yaşadı. DNA testiyle biyolojik ailesinin izini süren Goessling, babasının 5 Grammy ödüllü The Doobie Brothers yıldızı Michael McDonald olduğunu öğrendi.

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ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Michael Goessling, evlatlık olduğunu bilerek büyüdü ancak biyolojik anne ve babasının kim olduğunu yıllarca merak etti.

Goessling'in hayatını değiştiren gelişme, varlığından haberdar olmadığı üvey erkek kardeşinin 23andMe üzerinden DNA testi yaptırmasıyla başladı. Ortaya çıkan sonuçların ardından aile bağlarının izini süren Goessling, önce biyolojik annesine ulaştı.

Evlatlık verildi, gerçeği 58 yıl sonra öğrendi! Babası dünyaca ünlü rock yıldızı çıktı

58. YAŞ GÜNÜNDE ANNESİYLE TANIŞTI

Goessling, 58. yaş gününü kutlamak için biyolojik annesiyle ilk kez yüz yüze geldi. Görüşmenin ardından biyolojik babasının bir müzisyen olduğunu öğrendi ve kendisiyle telefon üzerinden iletişim kurdu.

Babasının turne kapsamında St. Louis'e geleceğini öğrenen Goessling, konuştuğu kişinin kim olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Goessling, o an aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Ben de 'Sen Michael McDonald mısın?' dedim. O da 'Evet, korkarım öyleyim' dedi."

Evlatlık verildi, gerçeği 58 yıl sonra öğrendi! Babası dünyaca ünlü rock yıldızı çıktı

BABASI 5 GRAMMY ÖDÜLLÜ ROCK YILDIZI ÇIKTI

Goessling'in biyolojik babası, The Doobie Brothers'ın üyesi ve 5 Grammy ödüllü şarkıcı Michael McDonald'dı.

"What a Fool Believes" ve "I Keep Forgettin" gibi şarkılarla tanınan McDonald, The Doobie Brothers'ın yanı sıra Steely Dan ile de çalıştı.

Goessling'in biyolojik annesi ile McDonald'ın yıllar boyunca arkadaş kaldığı belirtildi. İkilinin, Goessling'in annesi hamile kaldığında yaklaşık 14 yaşında oldukları aktarıldı.

"ONUN HAKKINDA HEP KONUŞURDUK"

McDonald, yıllar boyunca oğlunun nasıl bir hayat sürdüğünü merak ettiğini anlattı:

"Onun hakkında hep konuşurduk. Konu hep en büyük korkumuza dayanıyordu: Hayat ona nasıl davrandı?"

Oğlunun iyi bir hayat sürdüğünü öğrenmesinin kendisi için önemini anlatan McDonald şöyle devam etti:

"Bu suçluluğu hep içimde taşıdım. Ama onun iyi olduğunu, iyi bir hayat sürdüğünü ve o dönemde benim ona sağlayamayacağım bir hayata sahip olduğunu bilmek harika bir ödüldü. Bu hikayedeki gerçek rock yıldızları onun evlat edinen ebeveynleridir."

58 YIL SONRA İLK KEZ SARILDILAR

Telefon görüşmesinin ardından baba ile oğul kısa süre içinde ilk kez yüz yüze buluştu. Tesadüfen aynı ismi taşıyan Michael McDonald ile Michael Goessling'in ilk karşılaşması duygusal anlara sahne oldu.

Goessling, babasıyla ilk buluşmasını şöyle anlattı:

"Beni ilk gördüğünde kollarını açtı, bana kocaman sarıldı ve beni sevdiğini söyledi. Ben de ona aynı şeyi söyledim."

BİR ANDA DEDE OLDUĞUNU DA ÖĞRENDİ

Evli ve iki çocuk babası olan Goessling'in ortaya çıkmasıyla Michael McDonald, aynı zamanda iki torunu olduğunu da öğrendi.

McDonald, yeni öğrendiği aile bağlarıyla ilgili, "Evet, kafamda bunu hala oturtmaya çalışıyorum" derken torunlarından övgüyle söz etti. McDonald, 1975 yılında geçici olarak katıldığı The Doobie Brothers'ta daha sonra solist ve klavyeci oldu. 1982'de gruptan ayrılarak solo kariyerine yönelen sanatçı, 2025 yılında grup arkadaşları Tom Johnston ve Patrick Simmons ile birlikte Songwriters Hall of Fame'e kabul edildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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