F-16’da geri sayım... ABD: Türkiye, kabul mektubunu imzaladı

Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini kabul etmesinin ardından ABD ile yaşanan ‘F-16’ krizi de çözüldü.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye’nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini duyurdu. Hemen akabinde ABD Başkanı Joe Biden, 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre’ye mektup yazdı.

Dün ise ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake “Türkiye’nin son nesil F-16 Blok-70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda ileriye dönük önemli bir adım atıldı” şeklinde açıklama yaptı.

Ardından ise ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye’nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. Miller, satışın Türkiye, ABD ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyeceğini belirtti. Sürecin tamamlanması ile birlikte Türkiye, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti alacak. Nihai anlaşmanın 9-11 Temmuz’da ABD’nin başkenti Washington’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde atılması bekleniyor.

ORTAK İNCELEME YAPILDI

Öte yandan, F-16 tedarikiyle ilgili Türk ve ABD’li heyetleri bir süredir çalışıyordu. Millî Savuna Bakanlığı, F-16 alımını içeren paketteki taleplerinden hangisine ihtiyacının olup olmadığına karar verdi. Paket içerisinde yer alan ancak Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla üretebildiği mühimmatlardan gerekli olmayanlar istek listesinden çıkarıldı. Her iki ülkenin heyetlerinin ortak inceleme ve değerlendirmesi mayıs ayında tamamlandı. Fiyatlandırma ise liste ve ürünler üzerinden belirlendi. Türkiye’nin incelemesini tamamlamasının ardından talepler ABD’ye gönderildi.