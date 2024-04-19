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Haberler > Dünya > Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi sokağa döküldü: "Soykırımı durdurun!"

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi sokağa döküldü: "Soykırımı durdurun!"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Soykırımı durdurun" sloganı ile bir araya gelen binlerce kişi Gazze için ateşkes çağrısı yaptı.

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süregelen saldırılarını durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması talebiyle protesto düzenledi. Ülkenin çeşitli kentlerinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, 6 ayı geçkin süredir devam eden zulme karşı çıkmak için gerçekleştirilen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, İslam ve Arap ülkelerinden Filistinlilere destek verilmesi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Ayrıca uluslararası toplumdan Gazze'deki açlık ve kıtlığa son verilmesi ve Filistinlilerin zorla göç ettirilme planlarına karşı çıkılması için derhal eyleme geçilmesini istediler.

Fas, Gazze'ye destek gösterilerinin en yoğun olduğu İslam ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği kapsamlı saldırıyı, Filistinlilere ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik sürekli ihlallere karşılık olarak gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar kapsamında en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 12 Filistinlinin öldüğü, 76 bin 833 kişinin yaralandığı bildirildi.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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