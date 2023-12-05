FBI’ın takibindeki adamın, polis baskını sırasında evi havaya uçtu  

5 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:23

Editör: Merve Gürbüz / Kaynak: NBC News, Arlington Now, Haber Merkezi

Pazartesi gecesi Arlington, Virginia'da Polis, bir evden onlarca defa rastgele işaret fişeği ateşleyen ve polise direnen bir adamın evine baskın yaptı. Polis olay yerindeyken, ev havaya uçtu.

Arlington İlçesi polis sözcüsü Ashley Savage gazetecilere verdiği demeçte, komşuların saat 16:45 civarında silah sesleri duymuş olabileceklerini bildirdiğini ve polis memurlarının birinin şüpheli tarafından işaret fişeği ateşlendiğini belirlediğini söyledi. Savage, saat 20.00'den sonra memurların evde arama emrini uygulamaya çalışırken "konuttaki şüphelinin birkaç el ateş ettiğini" söyledi.

"ŞU ANDA EVDE EN AZ BİR KİŞİNİN BULUNDUĞUNU VARSAYIYORUZ”

Savage “Sonrasında ev aniden patladı" diye ekledi. İtfaiye, yangının saat 22.40 civarında kontrol altına alındığını ancak bölgedeki yangınlara müdahale edildiğini söyledi.

Yetkililer şu an için ceset ya da cesetlerin enkaz içerisinde mevcut olup olmadığını doğrulayamadı. Ancak Savage, patlama meydana geldiğinde şüphelinin içeride olduğunu söyledi. Savage, "Şu anda evde en az bir kişinin bulunduğunu varsayıyoruz” dedi.

İŞARET FİŞEĞİ TABANCASI İLE 30 İLA 40 DEFA ATIŞ YAPTI

Salı günü erken saatlerde yapılan açıklamada, şahsın işaret fişeği tabancasını "konutunun içinden çevredeki mahalleye" yaklaşık 30 ila 40 defa ateşlediğini söyledi. İşaret fişeklerinin rastgele ateşlenmesi sonucu bazı yerlerde ufak çaplı yangıların çıktığına dair sosyal medya paylaşımları da mevcut.

Polis, patlama öncesinde ve polis oradayken evin içinden yapılan atışların ise ateşli silahtan çıktığına inandığına söyledi. Patlamanın ise saat 20.25 sıralarında meydana geldiğini belirtildi.

Silah sesleri ve patlama meydana geldiği sırada olay yerindeki polis memurlarının kişiyle temas kurmaya ve arama emrini uygulamaya çalıştığını söyledi. Olaya karışan kişinin kimliği resmi olarak açıklanmadı. Savage, patlama kaynağının detaylarının araştırıldığını söyledi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Sosyal medyada paylaşılan video, devasa bir ateş topuna dönen evin ve diğer patlayıcı maddelerin meydana getirdiği tesiri gösteriyor.

(NBC News)

POLİS MEMURLARI HAFİF YARALANDI

İlçe polisi, polis memurlarının hafif yaralar aldığını açıkladı. Polis departmanı patlamadan sonra kimsenin ağır şekilde yaralanmadığını ve hastaneye kaldırılan birinin bulunmadığını söyledi.

FEDERAL KURUMLAR DEVREDE

Washington'daki FBI'ın bürosunun soruşturmaya yardımcı olduğunu belirtildi. Aynı zamanda olayda kullanılan yüksek seviyeli patlayıcıların olması, bir diğer federal kurum olan ATF yani Federal Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu da olay yerinde yardıma hazır müfettişlerinin bulunduğunu söyledi.

KOLLUK KUVVETLERİNİN RADARINA TAKILMIŞTI

Polis, olaydaki şüpheliyle ilgili henüz bir bilgi yayınlamadı ancak Kamu kayıtlarında polisin ilk sevk edildiği adresin sakini olarak listelenen James Yoo adlı bir adamın sosyal medya hesabı bazı ipuçları veriyor.

Şüphelinin FBI dahil kolluk kuvvetlerinin radarına takılmış biri olduğu öne sürülüyor.

Buna göre şüpheli James Yoo, ABD avukatlarına ve hükümet üyelerine gönderdiği tuhaf, ısrarcı e-postaları nedeniyle FBI tarafından radara alınmıştı. James Yoo, yıllardır çarpık siyasi ideolojisi ve fikirleri ile saplantılı bir hale bürünüp mental problemlerinin gözle görünür hale geldiği iddia ediliyor.

AKIL SAĞLIĞI SORUNLARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Akıl sağlığı sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış Yoo, eşinin ona karşı komplo içinde hareket edenlerle birlikte olduğunu ve medya, hükümet kurumlarının onu yok etmeye yönelik bir eylem planı içinde olduğuna inandığı belirtiliyor.

Çeşitli kollardan çalışan devlet yetkililerine, federal ajanlara ve hatta Rusya Soruşturmasını yönetmesiyle ünlü, eski FBI direktörü Robert Mueller’a dahi mektup yazdığına dair bilgiler mevcut.