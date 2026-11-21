Hindistan'da sosyal medya fenomeni Neha Bisht'in evine zorla girerek evlilik teklifinde bulunmaya çalışan 28 yaşındaki hayranı, ailesi ve komşular tarafından darbedildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra hayatını kaybederken, fenomenin babası ve bir komşusu cinayet şüphesiyle tutuklandı.

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Hindistan'da yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. YouTube'da 2,8 milyon, Instagram'da ise yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan fenomen Neha Bisht, 7 Kasım'da evinde dinlendiği sırada 28 yaşındaki Abhinav'ın zorla içeri girmesiyle büyük şok yaşadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

The Sun'ın haberine göre, genç adamın fenomenle evlenmek istediğini söyleyerek eve girmesi üzerine aile üyeleri ve komşular harekete geçti. Abhinav'ı yakalayan grup, genci feci şekilde darbetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki bilişim çalışanı, Yeni Delhi'deki Rajiv Gandhi Hastanesi'nde bir hafta süren hayat mücadelesini kaybetti.

Fenomenin evinde kanlı gece! Babası, gizlice eve giren hayranını döverek öldürdü

Polis soruşturmasında Abhinav'ın Neha Bisht'i uzun süredir sosyal medyadan takip ettiği, paylaşımlarını beğendiği ve zamanla fenomene duygusal olarak bağlandığı öne sürüldü. Genç adamın, yılın başlarında fenomenin ailesine ait evi görmek için bir kez daha yaklaşık 2 bin kilometre yol katettiği de belirtildi.

BABASI VE KOMŞUSU TUTUKLANDI

Neha'nın babası ve bir komşusunun, Abhinav'ı darbetmesi sonucu genç adam iç kanama geçirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Fenomenin evinde kanlı gece! Babası, gizlice eve giren hayranını döverek öldürdü

Polis ekipleri, Abhinav'ın ölümüne yol açan olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturmayı sürdürüyor.

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