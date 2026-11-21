Avustralya'da milletvekili Jordan Lane, Yeni Güney Galler Eyalet Meclisindeki veda konuşmasını unutulmaz bir ana dönüştürdü. Sözlerinin sonunda kız arkadaşı Natalie'ye yüzük çıkararak evlenme teklif eden Lane, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Teklifin kabul edilmesi mecliste alkış ve tezahüratlarla karşılandı.

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyalet Meclisi, duygusal anlara sahne oldu. Ryde seçim bölgesini temsil eden 32 yaşındaki Liberal Partili milletvekili Jordan Lane, meclisteki son konuşması sırasında ceketin yüzük kutusunu çıkararak uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Natalie'ye evlenme teklif etti.

Milletvekilinden sürpriz hamle! Veda konuşması yaparken yüzüğü çıkardı, mecliste alkış koptu

KONUŞMASININ SONUNDA EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Lane konuşmasının sonunda, "Sayın Başkan, Ryde milletvekili olarak son sorum büyük aşkım Natalie'ye. Benimle evlenir misin?" dedi. O anlar alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Kız arkadaşı teklifi kabul ederken, milletvelili Lane mizahi bir dille resmi parlamento kayıtlarında kız arkadaşının "evet" dediğinin belirtilmesini istedi. Çiftin 10 yıldan uzun süredir birlikte olduğu öğrenildi.

Milletvekilinden sürpriz hamle! Veda konuşması yaparken yüzüğü çıkardı, mecliste alkış koptu

Ryde milletvekili Lane, 6 Kasım'da Mart 2027'deki Yeni Güney Galler eyalet seçimlerine katılmayacağını açıklamıştı. Lane bu nedenle yaptığı veda konuşmasında, siyasi yolculuğuna, seçim bölgesine ve kendisine destek veren insanlara dair düşüncelerini paylaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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