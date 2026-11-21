Endonezya'da trenin çarptığı minibüs alevler içinde metrelerce sürüklendi. Feci kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken, trende görevli 3 kişi yaralandı. 264 yolcunun yara almadan kurtulduğu kazanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Dehşete düşüren kazanın adresi Endonezya oldu. Ülkenin Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Simalungun ilçesinde meydana gelen olayda, hareket halindeki bir tren ile minibüs çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından minibüs kısa sürede alevlere teslim olurken, trenin önünde sürüklenmeye devam etti.

Raylarda can pazarı! Tren, çarptığı minibüsü metrelerce sürükledi: Ölü ve yaralılar var

MİNİBÜS RAYLARIN ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Kazaya ilişkin paylaşılan görüntülerde trenin minibüsü bir süre raylar üzerinde sürüklediği anlar yer aldı. Alevlerin minibüsü ve trenin ön kısmını tamamen sardığı görülürken, görüntüler sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Raylarda can pazarı! Tren, çarptığı minibüsü metrelerce sürükledi: Ölü ve yaralılar var

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kaza sonrası yapılan incelemelerde minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpışma sırasında trende görevli 3 kişinin yaralandığı, 264 yolcunun ise yara almadan kurtulduğu belirtildi. Olayın ardından yaralılar için müdahale gerçekleştirilirken, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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