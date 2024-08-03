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Filipinler 6.8 ile sallandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Filipinler 6.8 ile sallandı!

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Filipinler'de Mindanao adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından büyüklüğü 5.5'i bulan çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Filipinler'de sabah saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. 

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mindanao adası açıkları olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saat ile 06.20'de 9 kilometre derinlikte kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından tsunami riski oluşmadı.

CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından büyüklükleri 5,5'i bulan çok sayıda artçı deprem meydana gelirken, PHIVOLCS yeni artçı depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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