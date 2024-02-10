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    • Ada ülkesi 5,4 ile sallandı! Onlarca kaybı kurtarma operasyonu durduruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters
    - Güncelleme:
    Ada ülkesi 5,4 ile sallandı! Onlarca kaybı kurtarma operasyonu durduruldu
    Filipinler, Deprem, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, Reuters

    Filipinler'in kuzeybatısında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle birkaç gün önce meydana gelen toprak kaymasında kaybolan düzinelerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları durduruldu.

    Filipinler'in kuzeybatısında bulunan Maygatasan bölgesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirildi.

    Depreme ilişkin can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısında da bulunulmadı.

    9 OCAK'TA 6,7 İLE SALLANMIŞTI

    Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıkları 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

    Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, 'Ateş Çemberi' olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

    DEPREM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINI DURDURDU

    Salı gecesi Filipinler'in güneyinde bulunan Davao de Oro eyaletindeki Maco kasabasında bir altın madeni sahasının dışında toprak kayması meydana gelmişti. 

    Faciada ölü sayısı 28'e ulaşırken, 32 kişi yaralandı. 77 kişi ise hala kayıp.

    Yetkililer, düzinelerce kayıp kişiyi arayan kurtarma görevlilerinin deprem nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters
    FilipinlerDeprem
    Haberler > Dünya > Ada ülkesi 5,4 ile sallandı! Onlarca kaybı kurtarma operasyonu durduruldu
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