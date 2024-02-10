Ada ülkesi 5,4 ile sallandı! Onlarca kaybı kurtarma operasyonu durduruldu
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı, Reuters
Filipinler'in kuzeybatısında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle birkaç gün önce meydana gelen toprak kaymasında kaybolan düzinelerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları durduruldu.
Filipinler'in kuzeybatısında bulunan Maygatasan bölgesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıklarken, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirildi.
Depreme ilişkin can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısında da bulunulmadı.
9 OCAK'TA 6,7 İLE SALLANMIŞTI
Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıkları 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, 'Ateş Çemberi' olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
DEPREM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINI DURDURDU
Salı gecesi Filipinler'in güneyinde bulunan Davao de Oro eyaletindeki Maco kasabasında bir altın madeni sahasının dışında toprak kayması meydana gelmişti.
Faciada ölü sayısı 28'e ulaşırken, 32 kişi yaralandı. 77 kişi ise hala kayıp.
Yetkililer, düzinelerce kayıp kişiyi arayan kurtarma görevlilerinin deprem nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters