Filipinler'de Mayon Yanardağı harekete geçti! 3. seviyede alarm verildi, yetkililerden tahliye çağrısı
Filipinler'in başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Olayın ardından 3. seviyede alarm verilirken, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alanın tahliye edilmesi istendi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın yaklaşık 330 kilometre güneydoğusunda bulunan Mayon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bölgede endişeye neden olan patlamanın ardından yetkililer alarm seviyesini yükselterek çevrede yaşayanlar için tahliye uyarısında bulundu.
Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini açıkladı.
3. SEVİYEDE ALARM
Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği kaydedildi. Ayrıca, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi tavsiye edildi.
Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.