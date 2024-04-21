Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filistin bayrağına saldırdı, tuzaklanmış patlayıcıyla havaya uçtu

Filistin bayrağına saldırdı, tuzaklanmış patlayıcıyla havaya uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin bayrağına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimci tuzaklanmış patlayıcıyla yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yol kenarına dikilmiş Filistin bayrağını tekmeleyen silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimci, tuzaklanmış patlayıcıyla yaralandı.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Sosyal medyada viral olan görüntülere göre, olay işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin yakınlarında bulunan bir otoyolda meydana geldi. Görüntülerde, silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimci bir adamın yol kenarındaki kırsal alana dikilmiş Filistin bayrağına doğru ilerlediği, bayrağa saldırarak tekmelediği esnada tuzaklanmış patlayıcının infilak ettiği görüldü.

İlgili Haberler

Bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan saldırgan hafif yaralandı ve hastaneye kaldırılmadan tedavi edildi. İşgal altında bulunan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yasa dışı silahlı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve bölgedeki olaylarda artış devam ediyor.

İlgili Haberler

FİLİSTİNLİ YERLEŞİM YERLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerinde 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun 12 Nisan'da kaybolması ve sonrasında ölü bulunmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde 17 Filistin beldesine günlerce baskın düzenlemişti.

İlgili Haberler

Batı Şeria'da İsrail ordusunun korumasında silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere artan şiddeti karşısında Avrupa Birliği ve ABD, son günlerde 4 fanatik Yahudi yerleşimci ile 2 derneği yaptırım listesine almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hamile köpeği silahla vurdular! Bacağı ve kuyruğu ampute edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kremlin'den Ukrayna'ya yardım paketinin onaylanmasına tepki: Daha fazla ölüme yol açar! - DünyaRusya'dan ABD'ye tepki! Daha fazla ölüm...Sıfırdan başlayıp 1 yılda 1 milyon dolar kazanmak mümkün mü? İşler istediği gibi gitmedi, kazandığı para şaşırttı - Dünya1 yılda 1 milyon dolar kazanmak mümkün mü?Kırgızistan'ın güneyinde sel felaketi... Evler sular altında kaldı - DünyaKırgızistan'da sel felaketi...Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ayakta... "Filistin'e özgürlük!" - DünyaO üniversitede öğrenciler ayaklandıErdoğan-Haniye görüşmesi dış basında: Türkiye'nin önceliği... - DünyaDünya bu zirveyi konuşuyor!ABD'de yüzlerce kişinin katıldığı partiye silahlı saldırı - DünyaABD'de yüzlerce kişinin katıldığı partiye silahlı saldırı
Sonraki Haber Yükleniyor...