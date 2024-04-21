Filistin bayrağına saldırdı, tuzaklanmış patlayıcıyla havaya uçtu

İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi "Netanyahu istifa" sloganları attı

İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı! On binlerce Yahudi "Netanyahu istifa" sloganları attı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin bayrağına saldıran yasa dışı Yahudi yerleşimci tuzaklanmış patlayıcıyla yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yol kenarına dikilmiş Filistin bayrağını tekmeleyen silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimci, tuzaklanmış patlayıcıyla yaralandı.

PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Sosyal medyada viral olan görüntülere göre, olay işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin yakınlarında bulunan bir otoyolda meydana geldi. Görüntülerde, silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimci bir adamın yol kenarındaki kırsal alana dikilmiş Filistin bayrağına doğru ilerlediği, bayrağa saldırarak tekmelediği esnada tuzaklanmış patlayıcının infilak ettiği görüldü.

Bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan saldırgan hafif yaralandı ve hastaneye kaldırılmadan tedavi edildi. İşgal altında bulunan Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana yasa dışı silahlı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve bölgedeki olaylarda artış devam ediyor.

FİLİSTİNLİ YERLEŞİM YERLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı yerleşim yerinde 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun 12 Nisan'da kaybolması ve sonrasında ölü bulunmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde 17 Filistin beldesine günlerce baskın düzenlemişti.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun korumasında silahlı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere artan şiddeti karşısında Avrupa Birliği ve ABD, son günlerde 4 fanatik Yahudi yerleşimci ile 2 derneği yaptırım listesine almıştı.