Amerikalı ünlü country sanatçısı Zach Bryan, milyarder iş insanı Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu'ndaki konserinde "Free Palestine" yazılı tişört giydi. Daha önce Macklemore'un Filistin destekçisi söylemleri nedeniyle turneden atıldığı stadyumda sahne alan Bryan, gelen tepkilere karşı "Bazı şeyler müzikten, şöhretten ve kamuoyunun onayından daha büyüktür" dedi.

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Dünyaca ünlü country müzik sanatçısı Zach Bryan, konser verdiği Gillette Stadyumu'nda soykırıma karşı ses çıkardı.

"With Heaven On" turu kapsamında Foxborough, Massachusetts'teki stadyumda sahne alan Bryan ve grup üyelerinin konser sırasında "Free Palestine" yazılı tişörtler giymesi ABD'de tartışma konusu oldu.

Filistin çıkışıyla sansüre uğrayan Macklemoreun acısını böyle çıkardı! Dünyaca ünlü sanatçıdan Filistin kapağı

ROBERT KRAFT'IN SAHİBİ OLDUĞU STADYUMDA MANİDAR PROTESTO

Stadyumun sahibi olan milyarder iş insanı Robert Kraft, geçtiğimiz hafta aynı mekanda sahne alması planlanan ve daha önce konserinde "Free Palestine" sloganı atıp Gazze'deki katliamları gözler önüne seren rapçi Macklemore'un turneden çıkarılmasında kilit rol oynamıştı.

Dünyaca ünlü sanatçıdan Filistin kapağı! Macklemore'un acısını böyle çıkardı

Kraft'ın uyguladığı sansürün ardından Zach Bryan' aynı stadyumda Filistin'e destek tişörtüyle sahne aldı.

Dünyaca ünlü sanatçıdan Filistin kapağı! Macklemore'un acısını böyle çıkardı

8 YIL ABD DONANMASINDA GÖREV YAPTI

Dünyanın önde gelen country müzik sanatçıları arasında gösterilen Bryan, müzik kariyerinden önce 8 yıl ABD Donanmasında hizmet vermiş; Bahreyn ve Cibuti'de de bulunmuştu.

Öte yandan Grubun davulcusu da Gazze'de hayatını kaybeden Hind Rajab'ın anısına hazırlanan bir forma giydi.

Bryan'ın Gillette Stadyumu'nda cumartesi gecesi ikinci kez sahneye çıkması planlanıyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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