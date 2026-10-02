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Dünya

Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı

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Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı
Başlık ResmiMacklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı

ABD'li rapçi Macklemore'un Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından, gelirleri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi"nin biletleri tükendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Grammy ödüllü rapçi, "Bu konserlere gösterilen ilgi, dünya çapında ne kadar çok insanın özgür bir Filistin için bir arada durduğunu bir kez daha hatırlatıyor." ifadelerinde bulundu.

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ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki konserlerden çıkarılmıştı. Kararın ardından kendi konserlerini düzenleyen Macklemore'un, gelirleri Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlanacak "Özgür Filistin Turnesi" için satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi.

"AÇIKÇASI HAYRAN KALDIM"

Macklemore, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında turne kapsamındaki üç konserin biletlerinin anında tükendiğini belirten Macklemore, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkçası hayran kaldım. Müzisyenlerin Filistin ile dayanışma içinde olabileceğine, sahneyi bağış toplamak için kullanabileceğine ve kolektif eylemin nasıl olabileceğini gösterebileceğine inanarak bu konserleri hızlı bir şekilde düzenledik. İktidardakiler özgürlük çağrılarımızı susturmaya çalıştıklarında, sanat her zaman bir direniş biçimi olacaktır. Dublin, Paris ve Londra, bu şekilde destek verdiğiniz için teşekkürler. Bu konserlere gösterilen ilgi, dünya çapında ne kadar çok insanın özgür bir Filistin için bir arada durduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Konser programları yakında açıklanacak. Birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı
Başlık ResmiMacklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı

'FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK' DEDİĞİ İÇİN TURNEDEN ÇIKARILMIŞTI

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek mesajları vermesinin ardından şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerden çıkarılmıştı. Macklemore'un turneden çıkarılmasının ardından Sheeran'ın diğer açılış sanatçıları da turneden çekileceklerini açıklamıştı.
Turne sahibi Sheeran ise Gazze'deki soykırım hakkında çoğunlukla sessiz kalmakla eleştirilmişti. Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle turneden çıkarılması kararı, sosyal medyada birçok kişi tarafından yoğun tepkiyle karşılanmıştı.

Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı
Başlık ResmiMacklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne yoğun ilgi! Biletler yok sattı

MACKLEMORE'DAN GAZZE'YE DESTEK

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

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Sansür işe yaramadı! Macklemore cevabını sahneden verecek: "Özgür Filistin Turnesi" geliyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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