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Haberler > Dünya > Filistin'i devlet olarak tanıcayacaklar bir bir artıyor: sırada Norveç var

Filistin'i devlet olarak tanıcayacaklar bir bir artıyor: sırada Norveç var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin&#039;i devlet olarak tanıcayacaklar bir bir artıyor: sırada Norveç var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Norveç Başbakanı Store, Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını dile getirdi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Filistin devletini ve Birleşmiş Milletler'deki (BM) yerini tanımaya hazır olduklarını ifade etti.

Norveç hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Store, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sanchez ile, Orta Doğu ve Gazze konusunu ele aldıklarını ifade eden Store, "Norveç, Filistin devletini ve onun BM'de yerini tanımaya hazır. Asıl mesele, bölgede barışı desteklemek için bunu hangi anda ve durumda yapacağımızdır." diye konuştu.

Store, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin İspanya ve Norveç'in "benzer fikirleri" olduğunu ve bu konuda yakın koordinasyonda olacaklarını ifade etti.

Bölgedeki ülkelerin yanı sıra İspanya gibi benzer fikirleri paylaştıkları ülkelerle çalıştıklarını kaydeden Store, ilerleyen haftalarda bu konuyla "aktif olarak" ilgileneceklerini belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanımak için Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle hareket etme düşüncesiyle Polonya, Norveç ve İrlanda'yı kapsayan iki günlük resmi ziyaret turuna çıkmıştı.

Öte yandan, Sanchez, bu hafta Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır." demişti.

Orta Doğu sorununda iki devletli çözüme dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için yoğun bir diplomasi yürüten İspanyol hükümeti, yazdan önce Filistin devletini tanımayı vadediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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