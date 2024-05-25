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Filistin'i tanıma kararı almıştı... İspanya'dan "Soykırımı görmezden gelemeyiz" çıkışı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filistin&#039;i tanıma kararı almıştı... İspanya&#039;dan &quot;Soykırımı görmezden gelemeyiz&quot; çıkışı
İspanya, Filistin, Soykırım, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filistin Devletini tanıma kararı alan İspanya'dan peş peşe Gazze çıkışı geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Biz tarihin doğru tarafındayız" derken, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Gazze'deki soykırımı görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı

İrlanda, Norveç ve İspanya'dan bu hafta peş peşe Filistin Devletini tanıdıklarını açıklayarak dünya basınında geniş bir yankı uyandırmıştı. İspanya'dan karar sonrası dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Filistin tanıma kararına gelen eleştirilere tepki gösererek, "Biz tarihin doğru tarafındayız" derken, İspanya Savunma Bakanı Robles "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım" ifadelerini kullandı.

140'TAN FAZLA ÜLKE TERÖRİST DOSTU MU?

Başbakan Pedro Sánchez, "Peki, Norveç, İrlanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, son AB Genel Kurulu toplantısında Filistin'in tanınmasa evet oyu veren 140'tan fazla ülke, hepimiz mi terörist dostuyuz? Filistin Devleti Doğu'da barışa katkıda bulunacak. Biz tarihin doğru tarafındayız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna için özgürlük isteyen muhalefeti Filistin için sessiz kalmakla suçlayan Sanchez, "Filistin için Ukrayna için istediğimiz barışı istiyoruz." dedi.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.

İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.

İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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