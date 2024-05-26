Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor

İsrail'in Gazze'deki soykırımından kalan Filistinli anne Hanan Burgut ve ailesi Han Yunus'ta bir okula sığındı. Anne Hanan, 7 aylık bebeğini Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen çorbalarla besliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. Binyamin Netanyahu'nun emriyle Filistinlilere karşı soykırım başlatan İsrail ordusu, Gazze'de bebekleri ve kadınları hedef alıyor.

BEBEĞİNİ TÜRK KIZILAY'IN ÇORBASIYLA BESLİYOR

Filistinli anne Hanan, 7 aylık bebeğini mercimek çorbasıyla besliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden saldırılar nedeniyle iki kere yerinden olan Filistinli Hanan Burgut ve ailesi, Han Yunus kentindeki hasarlı bir okula sığındı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yiyecek bulamayan Anne Burgut, 7 aylık bebeğine yardım kuruluşlarının dağıttığı mercimek çorbası ile beslemek zorunda kaldı.

UAD'NİN UYARISI HİÇE SAYILDI

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması gerektiğini açıkladı. İsrail ordusu UAD'nin uyarısına uymayarak bölgeyi bombalamaya devam etti.