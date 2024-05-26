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Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay&#039;ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor
İsrail, Gazze Şeridi, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'deki soykırımından kalan Filistinli anne Hanan Burgut ve ailesi Han Yunus'ta bir okula sığındı. Anne Hanan, 7 aylık bebeğini Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen çorbalarla besliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023 yılında Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar artarak devam ediyor. Binyamin Netanyahu'nun emriyle Filistinlilere karşı soykırım başlatan İsrail ordusu, Gazze'de bebekleri ve kadınları hedef alıyor.

Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor - 1. Resim

BEBEĞİNİ TÜRK KIZILAY'IN ÇORBASIYLA BESLİYOR

Filistinli anne Hanan, 7 aylık bebeğini mercimek çorbasıyla besliyor.

Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor - 2. Resim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır devam eden saldırılar nedeniyle iki kere yerinden olan Filistinli Hanan Burgut ve ailesi, Han Yunus kentindeki hasarlı bir okula sığındı.

Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor - 3. Resim

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yiyecek bulamayan Anne Burgut, 7 aylık bebeğine yardım kuruluşlarının dağıttığı mercimek çorbası ile beslemek zorunda kaldı.

Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor - 4. Resim

UAD'NİN UYARISI HİÇE SAYILDI

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması gerektiğini açıkladı. İsrail ordusu UAD'nin uyarısına uymayarak bölgeyi bombalamaya devam etti.

Filistinli anne 7 aylık bebeğini Türk Kızılay'ın gönderdiği çorbayla hayatta tutuyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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