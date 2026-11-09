Filmlere konu olacak hikaye: Okyanusun ortasında 9 saat! Gemiden düştü, balıkçılar buldu

ABD'nin California eyaleti açıklarında kruvaziyerden denize düşen gemi personeli, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 9 saat boyunca mahsur kaldı. Catalina Adaları açıklarında iki balıkçı tarafından fark edilen adam, müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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ABD'de seyir halindeki bir kruvaziyer gemisinde yaşanan olay, faciaya ramak kala sona erdi. Royal Caribbean'a ait Ovation of the Seas gemisinde piyanist olarak çalışan personel, henüz bilinmeyen bir nedenle Pasifik Okyanusu'na düştü. Yaklaşık 9 saat boyunca açık denizde yardım bekleyen adam, avdan dönen iki balıkçının kendisini fark etmesiyle kurtuldu.

İKİ BALIKÇI FARK ETTİ

CBS LA'nın haberine göre Newport Beach'te yaşayan Sean Norton ve Grant Garrett, Catalina Adası yakınlarında avdan döndükleri sırada denizde bir kişiyi fark etti. Kıyıdan yaklaşık 32 kilometre uzakta suyun üzerinde yüzüstü halde bulunan adamı tekneye aldılar.

Piyanistin sudan çıkarılmasının ardından acil yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, ilk müdahalenin ardından adamı hastaneye sevk etti.

Kaynak: CBS LA

9 SAAT BOYUNCA OKYANUSTA MAHSUR KALDI

ABD Sahil Güvenliği, kurtarılan kişinin bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun stabil seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, piyanistin yerel saatle 02.30 sıralarında gemiden düşmüş olabileceğini ve denizde yaklaşık 9 saat kaldığını değerlendiriyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Royal Caribbean sözcüsü de olayın ardından yaptığı açıklamada, mürettebat üyelerine destek sağladıklarını belirterek, "Bu zorlu süreçte mürettebat üyemize destek ve yardım sağlıyoruz. Çalışanımızın gizliliğine saygı duymak adına, paylaşabileceğimiz başka bir detayımız yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de eylül ayında da benzer bir olay yaşanmıştı. Carnival Panorama adlı kruvaziyer Meksika'nın Puerto Vallarta kentinden Long Beach'e doğru ilerlerken 56 yaşındaki Thomas Gigler denize düşmüştü. Eşiyle evlilik yıl dönümünü kutlamak için gemide bulunan Gigler'den bir daha haber alınamamış, hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

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