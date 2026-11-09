Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Filmlere konu olacak hikaye: Okyanusun ortasında 9 saat! Gemiden düştü, balıkçılar buldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Filmlere konu olacak hikaye: Okyanusun ortasında 9 saat! Gemiden düştü, balıkçılar buldu
Başlık ResmiFilmlere konu olacak hikaye: Okyanusun ortasında 9 saat! Gemiden düştü, balıkçılar buldu

ABD'nin California eyaleti açıklarında kruvaziyerden denize düşen gemi personeli, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 9 saat boyunca mahsur kaldı. Catalina Adaları açıklarında iki balıkçı tarafından fark edilen adam, müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaydet
|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

ABD'de seyir halindeki bir kruvaziyer gemisinde yaşanan olay, faciaya ramak kala sona erdi. Royal Caribbean'a ait Ovation of the Seas gemisinde piyanist olarak çalışan personel, henüz bilinmeyen bir nedenle Pasifik Okyanusu'na düştü. Yaklaşık 9 saat boyunca açık denizde yardım bekleyen adam, avdan dönen iki balıkçının kendisini fark etmesiyle kurtuldu.

İKİ BALIKÇI FARK ETTİ

CBS LA'nın haberine göre Newport Beach'te yaşayan Sean Norton ve Grant Garrett, Catalina Adası yakınlarında avdan döndükleri sırada denizde bir kişiyi fark etti. Kıyıdan yaklaşık 32 kilometre uzakta suyun üzerinde yüzüstü halde bulunan adamı tekneye aldılar.

Piyanistin sudan çıkarılmasının ardından acil yardım çağrısı yapıldı. Bölgeye gelen cankurtaran ekipleri, ilk müdahalenin ardından adamı hastaneye sevk etti.

Kaynak: CBS LA
Başlık ResmiKaynak: CBS LA

9 SAAT BOYUNCA OKYANUSTA MAHSUR KALDI

ABD Sahil Güvenliği, kurtarılan kişinin bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun stabil seyrettiğini bildirdi. Yetkililer, piyanistin yerel saatle 02.30 sıralarında gemiden düşmüş olabileceğini ve denizde yaklaşık 9 saat kaldığını değerlendiriyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Royal Caribbean sözcüsü de olayın ardından yaptığı açıklamada, mürettebat üyelerine destek sağladıklarını belirterek, "Bu zorlu süreçte mürettebat üyemize destek ve yardım sağlıyoruz. Çalışanımızın gizliliğine saygı duymak adına, paylaşabileceğimiz başka bir detayımız yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de eylül ayında da benzer bir olay yaşanmıştı. Carnival Panorama adlı kruvaziyer Meksika'nın Puerto Vallarta kentinden Long Beach'e doğru ilerlerken 56 yaşındaki Thomas Gigler denize düşmüştü. Eşiyle evlilik yıl dönümünü kutlamak için gemide bulunan Gigler'den bir daha haber alınamamış, hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş
SAĞLIK

Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.