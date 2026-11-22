ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 30'dan fazla yük treninden Nike marka ayakkabılar ve elektrikli el aletleri dahil 22 milyon doları aşan değerde ürün çalındı.

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2024 yılından bu yana ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yük trenlerini hedef alan hırsızlık şebekesi çökertildi.

Los Angeles ve Long Beach limanları çevresinde faaliyet gösteren şebeke, trenlerin fren hortumlarını keserek milyonlarca dolarlık ürün çalmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, çalınan ürünlerin toplam değerinin 22 milyon doları aştığını duyurdu.

Filmleri aratmayan soygun! Trenlerin fren hortumlarını kesip 22 milyon dolarlık ürün çaldılar

TRENLERİ DURDURMAK İÇİN SIRA DIŞI YÖNTEM

Federal soruşturma kapsamında, şüphelilerin yük trenlerini durdurmak için hava fren sistemindeki hortumları kestiği öne sürüldü.

İddiaya göre şebeke üyeleri, kamyon ve minibüslerle demir yolu hatlarına giderek trenlerin durmasını bekledi. Bazı şüpheliler trenlere çıkarak yükleri boşaltırken diğerleri çevrede gözcülük yaptı.

Çalınan ürünler Los Angeles çevresindeki gizli depolara taşındıktan sonra karaborsada satışa çıkarıldı.

ÇETENİN BAŞINDA 21 YAŞINDAKİ GENÇ VAR

Yetkililer, hırsızlık şebekesinin 21 yaşındaki Nathan Angel tarafından yönetildiğini duyurdu.

Angel'ın babasını, amcalarını ve yakın çevresindeki kişileri de soygunlara dahil ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, operasyonları Instagram üzerinden koordine etti.

BİNLERCE ÇİFT NIKE AYAKKABI ÇALDILAR

Şebekenin hedef aldığı ürünler arasında Nike marka spor ayakkabılar ve Milwaukee marka el aletleri de bulunuyor.

Savcılar, iki şüphelinin Mayıs-Ekim 2025 döneminde binlerce çift çalıntı Nike ayakkabısı ve diğer ürünleri bir şirkete satarak yaklaşık 1,08 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

ABD Başsavcı Birinci Yardımcısı Bill Essayli, hırsızlığın boyutunu "dudak uçuklatıcı" sözleriyle değerlendirdi.

14 ŞÜPHELİYE FEDERAL SUÇLAMA

Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında demir yolu kargosu hırsızlığı, çalıntı malları bulundurma ve çeşitli federal suçlamalar yöneltildi.

Şüphelilerin karşı karşıya olduğu suçlamalar için öngörülen azami cezalar, suçun niteliğine göre 5 yıl hapisten müebbet hapse kadar uzanıyor.

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