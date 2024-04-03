Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Dünya > Finlandiya'dan Ukrayna'ya 188 milyon avroluk askeri yardım

Finlandiya'dan Ukrayna'ya 188 milyon avroluk askeri yardım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Finlandiya&#039;dan Ukrayna&#039;ya 188 milyon avroluk askeri yardım

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Finlandiya, Ukrayna'ya ağırlıklı olarak askeri yardımdan oluşan 23. yardım paketi kapsamında 188 milyon avro değerinde destekte bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili işbirliği konuları ele alındı.

Liderler, güvenlik alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğinin devam edeceği konusunda mutabık kaldı

Zelenskiy, Finlandiya'dan 2024 yılı için 400 milyon avroluk askeri yardım aldıklarını ve bu miktarın yıl sonuna kadar önemli ölçüde artacağını belirtirken, Finlandiya'ya verdiği garantiler için minnettar olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Stubb da Ukrayna'ya 23. askeri yardım paketini sağlayacaklarını belirterek, "Hükümetin kararı geçen hafta çıktı. 23. paket, 188 milyon avro değerinde ve ağırlıklı olarak askeri yardımdan oluşmaktadır. Yardım paketi, hava savunma sistemlerini ve diğer mühimmatların yanı sıra büyük kalibreli topçu mühimmatlarını içeriyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya 2 milyar avroluk askeri ve 700 bin avroluk insani yardım sağladığını aktaran Stubb, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
100 bin inek telef olmuştu! Bilim adamları harekete geçti, binlerce genetik mutasyon keşfedildi - Dünya100 bin ineğin telef olduğu salgın araştırılıyorİspanya Dışişleri Bakanı: Filistin’i egemen bir devlet olarak tanıyacağız - Dünyaİspanya Dışişleri Bakanı: Filistin’i egemen bir devlet olarak tanıyacağızEndonezya’da yanardağ patladı! Külle kaplanan bölgeye tahliye emri - DünyaEndonezya’daki Merapi Yanardağı’nda patlama!Moskova katliamında ABD ve Ukrayna parmağı! Rusya'dan çarpıcı iddia - DünyaKonser salonu katliamında ABD ve Ukrayna parmağı!Biden'dan İsrail'in Batılı yardım kuruluşu katliamına şaşırtan kınama! - DünyaBiden'dan İsrail'in yardım katliamına şaşırtan kınama!Genel seçimlere hazırlanan Meksika'da belediye başkan adayına suikast - DünyaMeksika'da belediye başkan adayına suikastNorveç parlamentosunda bomba alarmı! Halk binayı terk etti - DünyaNorveç parlamentosunda bomba alarmı! Halk binayı terk etti7.4'lük depremle sallanan Tayvan'da tüyler ürperten görüntü! Havuzun içinde savrulup durdu - Dünya7.4'le sallanan ülkeden tüyler ürperten görüntüİsrail'de sıcak dakikalar! Aracı polislerin üzerine sürdü: 4 yaralı - Dünyaİsrail'de sıcak dakikalar! Aracıyla polislerin arasına daldıGazze'de son durum... Can kaybı 33 bini aştı - DünyaGazze'de can kaybı 33 bini aştı
Sonraki Haber Yükleniyor...