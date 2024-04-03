Finlandiya'dan Ukrayna'ya 188 milyon avroluk askeri yardım

Finlandiya, Ukrayna'ya ağırlıklı olarak askeri yardımdan oluşan 23. yardım paketi kapsamında 188 milyon avro değerinde destekte bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili işbirliği konuları ele alındı.

Liderler, güvenlik alanında işbirliği anlaşmasını imzaladı ve Finlandiya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali desteğinin devam edeceği konusunda mutabık kaldı

Zelenskiy, Finlandiya'dan 2024 yılı için 400 milyon avroluk askeri yardım aldıklarını ve bu miktarın yıl sonuna kadar önemli ölçüde artacağını belirtirken, Finlandiya'ya verdiği garantiler için minnettar olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Stubb da Ukrayna'ya 23. askeri yardım paketini sağlayacaklarını belirterek, "Hükümetin kararı geçen hafta çıktı. 23. paket, 188 milyon avro değerinde ve ağırlıklı olarak askeri yardımdan oluşmaktadır. Yardım paketi, hava savunma sistemlerini ve diğer mühimmatların yanı sıra büyük kalibreli topçu mühimmatlarını içeriyor." ifadesini kullandı.