Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dünyanın önde gelen üç koku üreticisine rekabet kurallarını ihlal ederek kartel oluşturdukları gerekçesiyle toplam 472 milyon avro (yaklaşık 26,17 milyar TL) ceza kesti.

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Dünyanın en büyük koku üreticileri arasında yer alan Firmenich, Givaudan ve International Flavors & Fragrances (IFF), Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ağır para cezasına çarptırıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, üç şirketin Avrupa Ekonomik Alanı genelinde yürütülen uluslararası bir kartel faaliyetinde bulunduğunun belirlendiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında, Firmenich, Givaudan ve IFF'nin Mart 2019 ile Mart 2023 arasında rekabet kurallarına aykırı biçimde ticari açıdan hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları ortaya çıkarıldı.

BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMUŞLAR

Şirketlerin, dünyanın en büyük koku bileşimi alıcısı olan Unilever ile yürüttükleri ticari ilişkilere dair fiyat artışları, pazarlık stratejileri ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan ek ücretler konusunda bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Üç şirketin ayrıca Unilever'in koku bileşimleri ve üretimde kullanılan maddelerin maliyetlerine ilişkin daha fazla şeffaflık talebine nasıl karşılık vereceklerini de kendi aralarında değerlendirdiği aktarıldı.

ÇALIŞANLARINI BİRBİRLERİNDEN ALMAMA KONUSUNDA ANLAŞMIŞLAR

AB Komisyonunun açıklamasında, kartel faaliyetlerinin yalnızca fiyat ve maliyet bilgileriyle sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Üç şirketin, Unilever için çalışan ekiplerde görev yapan personeli birbirlerinden transfer etmemek konusunda da anlaşmaya vardığı bildirildi.

Givaudan ve IFF'nin ise kişisel bakım ve ev ürünlerinde kullanılan koku bileşimleri ile parfümlere yönelik fiyat artışı hedeflerini ve bazı müşterilerle yürüttükleri ticari görüşmeleri de birbirleriyle paylaştığı kaydedildi.

ŞİRKETLERE VERİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından AB Komisyonu tarafından şirketlere verilen para cezaları da açıklandı. Buna göre Givaudan 252 milyon 363 bin avro (yaklaşık 13,99 milyar TL), Firmenich 137 milyon 689 bin avro (yaklaşık 7,63 milyar TL), IFF ise 81 milyon 915 bin avro (yaklaşık 4,54 milyar TL) ceza aldı.

Şirketlerin soruşturma sürecinde Komisyonla işbirliği yapması, karteldeki sorumluluklarını kabul etmesi ve uzlaşma yoluna gitmesi nedeniyle cezalarda indirime gidildi. Bu kapsamda üç şirkete verilen cezalara yüzde 10 indirim uygulandı.

AB Komisyonu, kartel şüphesi üzerine Mart 2023'te söz konusu şirketlerin tesislerinde habersiz denetimler gerçekleştirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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