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Flydubai uçağındaki olayda '11 Eylül saldırısı' detayı! Korkunç planı itiraf etti

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Flydubai uçağındaki olayda '11 Eylül saldırısı' detayı! Korkunç planı itiraf etti
Başlık ResmiFlydubai uçağındaki olayda '11 Eylül saldırısı' detayı! Korkunç planı itiraf etti

BAE Başsavcısı, Flydubai uçağındaki saldırı girişimine ilişkin soruşturmada yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlendiğini ve uçağı Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nın yolcu terminaline yöneltmeyi planladığını itiraf ettiğini açıkladı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında 30 Eylül'de yaşanan saldırı girişimine ilişkin soruşturmanın ayrıntılarını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre Şamisi, FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Yardımcı pilotun önceden hazırladığı belirtilen terör amaçlı plan kapsamında uçağın kontrolünü ele geçirerek Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın yolcu terminaline yönelik intihar saldırısı düzenlemeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

29 yaşındaki sanığın mümkün olduğunca fazla can kaybına yol açmayı amaçladığını öne süren Şamisi, kişinin düşüncelerinin ve mesleki geçmişinin ayrıntılı şekilde incelendiğini aktardı.

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11 EYLÜL SALDIRILARINDAN ESİNLENMİŞ

Şamisi, soruşturmada sanığın aşırılık yanlısı düşüncelere yönelmesinin ilk belirtilerinin 2017'de Avustralya'da eğitim gördüğü dönemde ortaya çıktığının belirlendiğini söyledi. Sanığın aşırılık yanlısı yayınları okuduğu, terör örgütlerini ve intihar saldırılarını yücelten internet içeriklerini takip ettiği ifade edildi.

Başsavcı, sanığın itiraflarına göre 11 Eylül 2001 saldırılarından esinlenerek uçak kullanmak suretiyle benzer bir eylem gerçekleştirme fikrini geliştirdiğini bildirdi. Pilotluğu meslek olarak seçmesinin de bu düşünceyle bağlantılı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Sanığın 2020-2024 yılları arasında Umman Hava Yollarında çalıştığını belirten Şamisi, 2025'in başında Fas Kraliyet Hava Yollarına katıldığını ve Ocak 2026'da Flydubai'de göreve başladığını aktardı.

ÖNCEKİ İKİ UÇUŞTA KEŞİF YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında sanığın, daha önce katıldığı iki Tel Aviv uçuşunda güzergah ve havalimanı hakkında keşif yaptığı, planını ise 30 Eylül'deki üçüncü uçuşunda uygulamaya koymaya teşebbüs ettiği belirtildi.

Sanığın Flydubai'de işe alınma sürecinin de incelendiğini aktaran Şamisi, yardımcı pilotun uçuş lisansı, iyi hal belgesi ve gerekli güvenlik kontrolleri dahil mesleki şartları karşıladığının belirlendiğini söyledi. İşe alım sürecinde sanığın aşırılık yanlısı düşüncelerini veya saldırı niyetini ortaya koyan bir belirtiye rastlanmadığı kaydedildi.

Flydubai uçağındaki olayda '11 Eylül saldırısı' detayı! Korkunç planı itiraf etti
Başlık ResmiFlydubai uçağındaki olayda '11 Eylül saldırısı' detayı! Korkunç planı itiraf etti

OLASI SUÇ ORTAKLARI ARAŞTIRILIYOR

Sanığın avukatı huzurunda ayrıntılı ifade verdiğini belirten Şamisi, yardımcı pilotun saldırının gerekçelerini ve planlama sürecini anlattığını bildirdi. Sanığın tek başına hareket ettiğini itiraf ettiğini aktaran Başsavcı, bu beyanın doğruluğunu teyit etmek için soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Savcılığın kaptan pilotun, dönüş seferindeki pilotların ve diğer mürettebat üyelerinin ifadelerine başvurduğu belirtildi. Adli tıp raporunda kaptan pilotun yaralarının hayati tehlike oluşturabilecek baş bölgesinde yoğunlaştığının tespit edildiği aktarıldı. Yaraların olay sırasında oluştuğu ve acil durum baltasıyla uyumlu bir aletin kullanıldığı saldırıdan kaynaklandığı ifade edildi.

Şamisi, bulguların sanığın ve kaptan pilotun anlatımlarıyla tanık ifadelerini desteklediğini belirterek delillerin incelenmesine, olası suç ortaklarının ve bağlantıların araştırılmasına devam edildiğini kaydetti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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