Fordow gerilimi büyüyor: İsrail vurdu, ABD “silah yok” dedi

ABD ile İsrail arasında İran'ın nükleer niyetlerine dair ciddi bir istihbarat ayrışması yaşanıyor. CNN’in ABD’li istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Washington, Tel Aviv’in “İran nükleer silaha çok yaklaştı” yönündeki söylemini desteklemiyor. Amerikan istihbaratı, Tahran’ın nükleer silah üretme çabasında olmadığını ve böyle bir kapasiteye ulaşmasının en az üç yıl süreceğini paylaştı.

İran’ın Kum kenti yakınlarında bir dağın içine inşa edilen Fordow Nükleer Tesisi, son haftalarda İsrail’in askeri hedeflerinin merkezine yerleşmiş durumda. Ancak CNN’in kapsamlı analizine göre, Fordow’un zırhı delinmiyor.

Yaklaşık 90 metre yer altında bulunan ve sığınak delici bombalara dayanıklı inşa edilen bu tesis, nükleer silah endişelerinin merkezinde yer alıyor.

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İsrail saldırdı ama zarar veremedi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 14 Haziran 2025 tarihli uydu görüntülerine göre, İsrail’in son saldırılarında Fordow tesisinde gözle görülür bir hasar oluşmadı. Yetkililer, saldırıların daha çok İran’ın Natanz tesisine zarar verdiğini, ancak Fordow’un hala tam kapasite çalışabildiğini aktarmıştı.

ABD İSTİHBARATI: İRAN NÜKLEER SİLAHA YÖNELMEDİ

CNN’in ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Washington, İsrail’in “İran nükleer silah üretmeye çok yakın” yönündeki iddialarına katılmıyor. ABD istihbarat birimlerine göre İran’ın bu seviyeye gelmesi için en az 3 yıla ihtiyacı var.

%60 ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM, 3 HAFTA İÇİNDE SİLAHA DÖNÜŞEBİLİR

Fordow’da halihazırda %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretiliyor. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'ne (ISIS) göre, İran bu miktarı sadece 3 hafta içinde silah sınıfı uranyuma çevirebilir. Bu da yaklaşık dokuz nükleer bomba üretimine yetecek miktar anlamına geliyor.

ABD'SİZ İMHA İMKANSIZ: SADECE GBU-57 YETEBİLİR

İngiltere merkezli Royal United Services Institute’un raporuna göre, Fordow’un yapısı o kadar derin ve güçlü ki ABD’nin GBU-57 sığınak delici bombaları bile tek başına yeterli olmayabilir. Bu bombalar yalnızca B-2 hayalet bombardıman uçakları tarafından atılabiliyor ve bu uçaklar sadece ABD’ye ait.

Eski ABD Ortadoğu Temsilcisi Brett McGurk durumu şöyle özetledi: