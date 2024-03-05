Fransa ve İran’dan Zengezur’a sabotaj! Kritik koridora 10 bin çeteci yerleştirildi

PKK’lı teröristlerin de aralarında olduğu çetelere günlük 12 dolar ödeniyor. Parayı veren Fransa, silah da yolluyor. İran ise Zengezur hattında arazi toplayıp kendi adamlarını yerleştiriyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

Türk dünyasını ticari ve siyasi açıdan birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru, dış güçler tarafından hedefe konuldu. Fransa’nın finanse ettiği binlerce Ermeni çeteci sınırda mevzilendi. İran ve Hindistan da sıcak bölgeye silah naklediyor.

Antalya Diplomasi Forumu’nda Zengezur konusu, muhatapları ile müzakere edildi. Ermeni tarafı, kontrol ve işleyişin kendilerine ait olduğu görüşünü savundu. Türkiye’nin Ermenistan ile Normalleşme Süreci Özel Temsilcisi Serdar Kılıç’ın katıldığı görüşmelerde, Türk tarafı Zengezur’a özel statü verilmesini, Rusya’ya bağlı olmakla birlikte otonom vilayet statüsüne sahip Kaliningrad modelinin uygulanmasını teklif etti. Diplomasi Forumu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermeni Anayasasındaki bazı maddelerin Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi.

PARA, PARİS VE ‘DİASPORA’DAN

Azerbaycanlı uzman Gaffar Mehdiyev, aralarında PKK’lı teröristlerin de yer aldığı 10 bin kişinin Zengilan’dan başlayan ve Taşkesen’e uzanan hatta yerleştirildiğini ifade etti. Sasna Tsrer, Voma, Nor Asala, Bever ve Yerkrapa gibi çetelerin, günlük 12 dolar olan ücretleri Fransa ve Ermeni diasporası tarafından oluşturulan özel bir fon tarafından ödeniyor.

Güvenlik kaynakları, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattı ile Zengezur arazisine konuşlanan terörist ve çetelerin Suriye, Lübnan, Avrupa ülkeleri, İran ve ABD’den toplandığı bilgisine ulaştı.

ERİVAN SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı vurgusunu yapan Prof. Dr. Mehdiyev, sınırdaki tacizlere dikkat çekerek uyardı:

Zengezur sadece Türk dünyası ve Ermenistan’ı ilgilendiren bir koridor değil. Bölge ve dünya ticareti için kritik önem taşıyor. Ermeniler hiçbir sözünü tutmadı. Antalya’da da güvenlik ve ticaret işlerliği açısından Ermeni kanunlarının geçerli olacağı ısrarını sürdürdüler. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan elbette kabul etmeyecek. Ermeniler üç senedir Fransa ve İran’dan aldıkları talimat gereği en ufak bir adım atmadı. Gizli gizli savaş hazırlığı yapıyorlar. Bu faaliyetleri de Karabağ işgalinde sözde komutan olan Samvel Babayan açığa vurdu. Babayan, herkesin savaşa hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Hindistan, İran ve Fransa sofistike silahlarla bölgeyi ateş topuna çevirmek istiyor.

HİNDİSTAN FÜZE FRANSA SİLAH VERDİ

Ermenistan’a çalışan çeteciler Suriye, Lübnan, Avrupa, İran ve ABD’den toplandı. Fransız ve İranlı askerî uzmanlar, pusudaki çetelere sabotaj, elektronik harp, füze, mayın ve istihbarat eğitimleri veriyor. Erivan, Fransa’dan modern silah sistemleri aldığını itiraf etti. Hindistan da Brahmos süpersonik uzun menzilli seyir füzelerini Ermenistan’a teslim etti.

ALİYEV: OTURUP İZLEYEMEYİZ

Stratejist Taleh Şahsuvarlı ise Erivan’ın dış yönlendirmelerle anlaşma maddelerini uygulamamakta direndiğini kaydetti.

Fransa ve İran’ın farklı planları olduğunu kaydeden Şahsuvarlı “Zengezur hattına militan ve silah yığıyorlar. Ayrıca, koridorun Ermeni tarafında kalan birçok köy boşaltıldı. İran buradan hile yolu ile arazi toplayıp yandaşlarını yerleştiriyor. Fransa da dağılan ordusunu toparlaması için Paşinyan’a telkinde bulunup silah veriyor” dedi.

Azerbaycan güvenlik kaynakları sınıra taşınan çetelerin Ermeni Savunma Bakanlığında kaydı olmadığı bilgisini paylaştı. Bakü’nün artan tehdit ve sabotaj girişimlerine karşı tedbir aldığı aktarıldı. Ermenistan’ın silahlandırılmasını ciddi tehdit olarak niteleyen Azerbaycan lideri Aliyev “Bu duruma daha fazla tepkisiz kalamayız” mesajını verdi.