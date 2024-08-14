Fransa'da 2 Rafale savaş uçağı düştü! Bir pilotun durumu belli oldu
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Fransa Savunma Bakanı, ülkenin doğusunda 2 Rafale savaş uçağının düştüğünü, bir pilotun sağ bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Fransa Savunma Bakanı, ülkenin doğusunda 2 Rafale savaş uçağının düştüğünü, bir pilotun sağ bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı