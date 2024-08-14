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Haberler > Dünya > Fransa'da 2 Rafale savaş uçağı düştü! Bir pilotun durumu belli oldu

Fransa'da 2 Rafale savaş uçağı düştü! Bir pilotun durumu belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fransa&#039;da 2 Rafale savaş uçağı düştü! Bir pilotun durumu belli oldu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Savunma Bakanı, ülkenin doğusunda 2 Rafale savaş uçağının düştüğünü, bir pilotun sağ bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı, ülkenin doğusunda 2 Rafale savaş uçağının düştüğünü, bir pilotun sağ bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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