Fransa'da 17 Eylül'den bu yana devam eden lise eylemlerinin bilançosu açıklandı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, protestolarda yaklaşık 500 öğrencinin ve 290 eğitim personelinin yaralandığını, 400'den fazla öğrencinin okuldan atıldığını bildirdi.

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Fransa’da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlayan lise eylemlerinde bilanço ağırlaştı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, iki ayı aşkın süredir devam eden protestolarda yaklaşık 500 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Başkent Paris'te Senatonun Kültür, Eğitim, İletişim ve Spor Komisyonunda konuşan Geffray, eylemler sırasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

400'DEN FAZLA ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI

Protestolar kapsamında 3 bin öğrenci hakkında disiplin süreci başlatıldığını belirten Geffray, 400’den fazla öğrencinin ise okuldan atıldığını aktardı. Eylemlerde yaklaşık 290 eğitim personelinin de yaralandığını kaydetti.

Ülkedeki liselerin üçte ikisinin protestolardan etkilendiğine dikkati çeken Geffray, lise öğrencilerinin büyük çoğunluğunun meşru taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Fransa’da lise öğrencileri, 17 Eylül’den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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