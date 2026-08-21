Fransa’da tedavisi mümkün olmayan hastaları kapsayan “ölmeye yardım” yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme, belirli şartları taşıyan yetişkin hastaların tıbbi yardımla hayatına son vermesine izin veriyor.

Fransa’da Anayasa Konseyi tarafından onaylanan ve iyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastaları kapsayan “ölmeye yardım” yasası yürürlüğe girdi.

Parlamentoda temmuzda kabul edilen ve ardından Anayasa Konseyi tarafından bazı çekinceler konularak onaylanan yasa, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kanun, ötanazi yerine “ölmeye yardım” olarak nitelendiriliyor. Anayasa Konseyi 14 Ağustos’ta yasa tasarısını onaylamış ve yasada bazı hususlara açıklık getirilmesini istemişti. Yasa, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızları ve uzun süredir Fransa’da ikamet eden hastaları kapsıyor.

Fransa'da yeni dönem: Çok tartışılan 'ölmeye yardım' yasası devrede

Tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören yasa, söz konusu kişilerin hastalığa bağlı acı çekmesi ve özgür iradeleriyle karar vermesi şartını mecburi kılıyor.

Fransa'da yeni dönem: Çok tartışılan 'ölmeye yardım' yasası devrede

Ancak hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.

Kanun yürürlüğe girmeden önce çok tartışılmasıyla dikkat çekmişti. Tepkilerin odak noktasını etik ve ahlakî itirazlar oluşturmuştu. Bazı muhalif çevreler karara öfkeyle tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi destekçileri ise düzenlemeyi demokratik bir ilerleme ve hayati bir hak olarak nitelendirmişti.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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