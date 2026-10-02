Fransa’daki protesto çığrından çıktı! Sprey kutusuyla püskürttüğü ateş kadının yüzünü böyle yaktı

Fransa’da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen hafta başlayan lise eylemleri ülke genelinde sürerken, bölgeden gelen yeni görüntüler büyük tepki çekti. Bir protestocunun, bir kadının yüzüne sprey kutusuyla ateş püskürttüğü anlar kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullara daha fazla maddi kaynak ve personel sağlanması talebiyle başlattığı eylemler devam ediyor. Geçen hafta başlayan gösterilere bu hafta üniversite öğrencileri de katılırken, başkent Paris’in yanı sıra Strazburg, Lyon ve Rennes gibi kentlerde de protestolar düzenleniyor.

Fransa’daki protesto çığırından çıktı! Sprey kutusuyla püskürttüğü ateş kadının yüzünü böyle yaktı

1793 KİŞİ GÖZALTINDA

Paris’te öğrenciler Helene Boucher başta olmak üzere çeşitli liselerin önünde toplanırken, ülke genelinde çok sayıda okulda eğitim aksadı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, dünkü eylemlerden yaklaşık 3 bin 700 lisenin 1027’si etkilendi. Fransa Adalet Bakanlığı, 28 Eylül’den bu yana eylemler kapsamında 1793 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre ise dün 1949 kişi hakkında işlem yapılırken, 305 polis ve jandarma yaralandı.

Fransa’daki protesto çığırından çıktı! Sprey kutusuyla püskürttüğü ateş kadının yüzünü böyle yaktı

KADININ YÜZÜNE ATEŞ PÜSKÜRTTÜ

Protestolar sırasında kaydedilen bazı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir protestocunun aerosol sprey kutusundan çıkan gazı ateşlediği ve oluşan alevi bir kadının yüzüne doğru tuttuğu görüldü. Kadının yüzünün yandığı anlar büyük tepki topladı.

Fransa’daki protesto çığırından çıktı! Sprey kutusuyla püskürttüğü ateş kadının yüzünü böyle yaktı

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, eylemler nedeniyle 400’den fazla eğitim kurumunun kapalı olacağını ve bu okullardaki eğitimin çevrim içi sürdürüleceğini söyledi. Geffray, protestolarda 65 eğitim personeli ile 170 öğrencinin yaralandığını belirterek, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala