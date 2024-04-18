Fransa'nın savaş çığırtkanlığına Paşinyan'dan rest: Konu toprak değil

Bakü'de istihbaratı çökertilen Fransa, Ermenistan'ı silahlandırmış son olarak da Azerbaycan büyükelçisini geri çağırmıştı. Fransa'nın kışkırtma adımlarına karşın Ermenistan Başkabakanı Paşinyan'dan bölgede barışı destekleyen bir çağrı yapıldı. Paşinyan, amaç bölge halkının mutluluğu olmalı sözleri ile "Konu toprak kazanmak ya da kaybetmek değil" dedi.

Azerbaycan tarafından Bakü'deki istihbarat yapılanması çökertilen Fransa, Ermenistan'ın geleneksel silah tedarikçisi Rusya'nın yerine geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, açıkça Ermenistan'a destek olup Azerbaycan'ı eleştirirken Fransa tarafından "Fransa Erivan'a hava savunma sistemleri, zırhlı askeri savaş araçları, ekipmanlar ve mühimmatlar sattı. Paris, Ermenistan ordusunun asker ve subay eğitiminde de yer aldı. Fransa ayrıca karşılıklı ilişkileri gelişmekte olan Ermenistan-İran yakınlaşmasını da desteklemekte" açıklaması yapılmıştı.

"MİLİTARİZMİ TEŞVİK EDİYOR"

Fransa, son olarak Azerbaycan Büyükelçisi Ann Buayo'nun istişarelerde bulunulması için Fransa'nın başkenti Paris'e geri çağrıldığını bildirmişti.

Fransa'nın adımın ardından açıklama yapan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa'nın Azerbaycan'daki Büyükelçisi Ann Buayo'nu geri çağrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ı kapsamlı bir şekilde silahlandıran ve bölgede militarizmi teşvik eden Fransa'nın eylemlerinin barışa hizmet etmediği gün gibi ortadadır" demişti.

Fransa'nın savaş kışkırtmasına karşılık Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan barış yanlısı bir açıklama geldi.

'KONU TOPRAK DEĞİL'

Paşinyan, "Konu toprak değil" deyip şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın Azerbaycan ile sınırları netleştirmeyi reddetmesi, Azerbaycan'ın talep ettiği köyleri geri vermemesi bölgede gerginliğe neden olacaktır.

Köylerimizin Azerbaycan topraklarına yakınlığı krize neden olmamalı tam tersine bölge halkını memnun etmeliyiz. Konu toprak kazanmak ya da kaybetmek değil