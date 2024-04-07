Bölgede gerilim tırmanıyor! Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtti ve son 3 günde bu sayının 40'ı aştığını kaydetti.

Ermenistan, yaptığı hamlelerle bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 17.15 sularında Ermenistan birlikleri, Paşalı ilinin Sultanbey yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Şahbuz ilinin Şada yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 3 günde Azerbaycan mevzilerine 40'tan fazla kez ateş açıldığı kaydedilerek, Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

16 KEZ ATEŞ AÇILDIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada ise, Ermenistan birliklerinin Çemberek ilinin Cil, Basargeçer ilinin Güneşli ve Gorus ilinin Hoznavar yerleşim birimi istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Gedebey ilinin Eyriveng, Kelbecer ilinin Cemilli ve Laçın ilinin Hacılar yerleşkelerindeki mevzilerine toplam 16 kez ateş açıldığı belirtilmişti.