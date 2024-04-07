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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki gümrük anlaşması

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında, Ağustos 2022'de imzalanan gümrük anlaşmasının onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

18 Ağustos 2022 tarihinde Bakü'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma'nın onaylanması kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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