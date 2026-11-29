Fransız basını, AB'nin Çin'e karşı hazırladığı "Made in Europe" düzenlemesinin Türkiye'yi dışarıda bırakması halinde Avrupa'nın kendi şirketlerini vuracağı uyarısında bulundu. Liberation gazetesi "Türkiye, Brüksel ile Pekin arasındaki ticaret savaşının kurbanı mı olacak?" sorusunu gündeme taşırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat 330 bin istihdam riskine dikkat çekti. Avrupalı otomotiv devleri ise "Ayağımıza sıkacağız" diyerek Brüksel'e tepki gösterdi.

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Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ile rekabette elini güçlendirmek ve ABD'nin gümrük tarifelerine karşı sanayisini korumak amacıyla hazırladığı "Endüstriyel Hızlandırıcı" (IAA) düzenlemesi, Türkiye'de üretim yapan otomotiv devlerini Brüksel ile karşı karşıya getirdi.

Fransız gazetesi Liberation, Damien Dole imzasıyla yayımladığı analizde, Türkiye ile AB arasında 217 milyar avroya ulaşan ticaret hacmine ve köklü üretim ortaklığına işaret ederek Ankara'nın yeni düzenlemenin dışında bırakılmasının Avrupa otomotiv sanayisine de zarar verebileceği değerlendirmesini paylaştı:

"1995'ten bu yana işleyen Gümrük Birliği ve geçen yıl 217 milyar avroya ulaşan ticaret hacmine rağmen "Made in Europe" (Avrupa Üretimi) tanımının coğrafi sınırları sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da aleyhine çizilebilir."

Brüksel'de yürütülen müzakerelerde bazı yetkililer ise Türkiye ve Fas'ın tam kapsamlı dahil edilmesinin Avrupa otomotiv sanayisini kurtarma planını zayıflatacağını iddia etti.

Fransız basınına konuşan Avrupalı bir yetkili, "Türkiye'nin ve Fas'ın metne tam ve eksiksiz olarak dahil edilmesi, Avrupa otomotiv sanayisini kurtarmamızı engeller. Dolayısıyla bu varoluşsal bir tehdittir" derken, aynı yetkili "AB'nin kapısında Boğaz kıyısında bir Shenzhen kurulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın yeni planında Türkiye düğümü! Fransa basını uyardı: Kendi ayağımıza sıkacağız

AVRUPALI SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN BRÜKSEL'E TEPKİ: KENDİ AYAĞIMIZA SIKACAĞIZ

Liberation'a konuşan Avrupalı bir otomotiv sektörü temsilcisi, Türkiye'nin Çinli şirketler üzerinden hedef alınmasına karşı çıkarak şunları söyledi:

"Eğer endüstriyel hızlandırıcının amacı geleneksel tedarikçilere bir gelecek sunmak ve elektrikli araç değer zinciri oluşturmaksa, Avrupalı üreticilerin yılda 800 bin araç sattığı bir pazardan kendimizi neden mahrum bırakalım? Türkiye'nin Çin'in Truva atı haline geleceğini varsayan ideolojik bir kavrama dayanarak kendi ayağımıza sıkacağız. Oysa bunu şu ana kadar kimse kanıtlamış değil."

Avrupa Komisyonunun mart ayında sunduğu Endüstriyel Hızlandırıcı düzenlemesi, otomotiv, alüminyum ve ısı pompaları gibi sektörlerde Avrupa'da üretilen ürünlere öncelik verilmesini öngörüyor.

Avrupa'nın yeni planında Türkiye düğümü! Fransa basını uyardı: Kendi ayağımıza sıkacağız

FRANSIZ BASINI TÜRKİYE'NİN AVRUPA İÇİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği sayesinde geçen yıl 217 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlatan gazete, iki ekonominin özellikle otomotiv sektöründe güçlü bağlara sahip olduğunu yazdı.

Renault'nun 2019 yılına kadar kısmen Fransa'daki tesislerinde ürettiği Clio modellerinin artık Bursa'da üretildiğine işaret eden Liberation, Brüksel'de aylardır müzakere edilen düzenlemenin mevcut ekonomik ilişkileri kökten değiştirebileceğini aktardı.

AVRUPALI OTOMOTİV DEVLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARINA İŞARET ETTİ

Fransız gazetesi, Renault, Stellantis, Toyota, Ford ve Hyundai gibi küresel otomotiv devlerinin yanı sıra Bosch, ZF, Continental, Valeo ve Forvia gibi büyük tedarikçilerin de Türkiye'de yatırımlarının bulunduğunu hatırlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın paylaştığı verilere yer veren gazete, Türkiye'de üretilen 1 milyon 450 bin aracın yüzde 71'inin tamamen veya kısmen Avrupalı şirketlere ait fabrikalardan çıktığını aktardı.

Geçen yıl Türkiye'den AB'ye yaklaşık 797 bin araç ihraç edilirken AB'nin Türkiye'ye yönelik araç ihracatı ise 812 bin olarak gerçekleşti.

FORD TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİMİNDEN VAZGEÇMİYOR

Fransız gazetesi, Türkiye'nin düzenleme dışında bırakılmasına en sert tepki gösteren şirketlerin başında Ford'un geldiğini yazdı.

Avrupa'da satılan Ford hafif ticari araçlarının yüzde 79'unun Türkiye'de üretildiğini hatırlatan gazete, şirketin Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasının ise kapasitesinin yalnızca yüzde 25'iyle çalıştığını aktardı.

Alman Handelsblatt gazetesine konuşan Ford'un Avrupa operasyonlarının başındaki Jim Baumbick, AB'nin "asıl rakiplerin Çinliler olduğunu" anlamasını umduğunu ifade ederek Türkiye'deki faaliyetlerini azaltmaya karşı çıktı.

Üretimin neden Almanya'ya taşınmadığına da açıklık getiren Baumbick, "Mevcut fiyatlar karşısında sürdürülebilir bir karlılıkla faaliyet gösterebilmeliyiz. Köln'de üretilen modellerin kâr marjları bunu karşılamıyor. Çinlilerle rekabet etmek isteyen herkes maliyet açısından rekabetçi olmak zorundadır" dedi.

Avrupa'nın yeni planında Türkiye düğümü! Fransa basını uyardı: Kendi ayağımıza sıkacağız

TÜRKİYE'NİN DIŞLANMASI AVRUPA'DA DA MALİYETLERİ ARTIRABİLİR

Liberation, Türkiye'nin mekanizma dışında bırakılmasının ekonomik sonuçlarının yalnızca Ankara ile sınırlı kalmayacağına da işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hesaplamalarına göre Türkiye'nin AB'ye yönelik otomotiv ihracatı 2030'a kadar yüzde 53, 2035'e kadar ise yüzde 68 oranında düşebilir. Yaklaşık 330 bin kişilik istihdamın tehlikeye girebileceği senaryoda Avrupa'daki araç ve parça maliyetlerinin de yüzde 4 ila yüzde 9 oranında artabileceği öngörülüyor.

Fransız gazetesi, Brüksel'in söz konusu hesaplamaları doğrulamadığını ancak düzenlemenin enflasyonist etkilerinin olabileceğini kabul ettiğine değindi.

FRANSIZ BASINI: BRÜKSEL'DE GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞTİ

Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik hibrit araç ihracatına getirilen kotaları da hatırlatan Liberation, "Otomotiv sanayisini 'kurtarmak' amacıyla ekonomik korumacılığı seçen Brüksel'de artık güç dengeleri değişti" yorumunu paylaştı.

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