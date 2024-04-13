G7 Bakanları İtalya'da toplandı, protestocular "G7: İklim Sirki" pankartı açtı

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları, bu yılki toplantılarını Milano'da, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi.

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları, bu yılki toplantılarını Milano'da, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri artan küresel istikrarsızlıkla karşı karşıya olunduğunu ve buna önlem olarak bağlantısallığın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, "Hareketliliğin Geleceği: Artan Küresel İstikrarsızlık Karşısında Bağlantısallığın Garanti Edilmesi" başlığıyla, G7 bakanlarının erişilebilir, sürdürülebilir, dayanıklı, verimli, kapsayıcı ve adil ulaşım sistemlerinin önemini vurguladığı ve tedarik zincirleri ile tüm ulaşım kanallarında güvenliği sağlama hedefini tekrarladığı ifade edildi.

SAVAŞLARIN OLUŞTURDUĞU KRİZLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısının, çoklu kriz ortamında gerçekleştiği belirtilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılarının insan hayatına ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi.

Bildiride, "Bu krizlerin bir araya gelmesi, ulaştırma sistemlerinin dayanıklılığını, şoklara karşı direncini ve adapte olma kabiliyetini destekleyen çalışmalarımızın önemini vurgulamaktadır. Bağlantısallık, çağdaş toplumlarımızın temel gereksinimi ve özgür piyasa temelli demokrasilerin temel ilkelerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR PROTESTO EDİLDİ

Bu arada, İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, çevreci grup "Extinction Rebellion" üyesi kişiler, Milano'nun Duomo Meydanı'nda takım elbise giymiş palyaço kostümleri ve "G7: İklim Sirki" pankartıyla G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısını protesto etti. Göstericiler, iklim konusunda acil durum ilan edilmesini talep etti.