Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > G7 Bakanları İtalya'da toplandı, protestocular "G7: İklim Sirki" pankartı açtı

G7 Bakanları İtalya'da toplandı, protestocular "G7: İklim Sirki" pankartı açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
G7 Bakanları İtalya&#039;da toplandı, protestocular &quot;G7: İklim Sirki&quot; pankartı açtı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları, bu yılki toplantılarını Milano'da, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi.

G7 ülkelerinin Ulaştırma Bakanları, bu yılki toplantılarını Milano'da, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri artan küresel istikrarsızlıkla karşı karşıya olunduğunu ve buna önlem olarak bağlantısallığın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, "Hareketliliğin Geleceği: Artan Küresel İstikrarsızlık Karşısında Bağlantısallığın Garanti Edilmesi" başlığıyla, G7 bakanlarının erişilebilir, sürdürülebilir, dayanıklı, verimli, kapsayıcı ve adil ulaşım sistemlerinin önemini vurguladığı ve tedarik zincirleri ile tüm ulaşım kanallarında güvenliği sağlama hedefini tekrarladığı ifade edildi.

SAVAŞLARIN OLUŞTURDUĞU KRİZLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısının, çoklu kriz ortamında gerçekleştiği belirtilen bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılarının insan hayatına ilişkin endişeleri artırdığı ifade edildi.

Bildiride, "Bu krizlerin bir araya gelmesi, ulaştırma sistemlerinin dayanıklılığını, şoklara karşı direncini ve adapte olma kabiliyetini destekleyen çalışmalarımızın önemini vurgulamaktadır. Bağlantısallık, çağdaş toplumlarımızın temel gereksinimi ve özgür piyasa temelli demokrasilerin temel ilkelerinden biridir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR PROTESTO EDİLDİ

Bu arada, İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, çevreci grup "Extinction Rebellion" üyesi kişiler, Milano'nun Duomo Meydanı'nda takım elbise giymiş palyaço kostümleri ve "G7: İklim Sirki" pankartıyla G7 Ulaştırma Bakanlarının toplantısını protesto etti. Göstericiler, iklim konusunda acil durum ilan edilmesini talep etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sürücüler dikkat, yasak başlıyor! İstanbul Valiliği duyurduBeşiktaş'tan 25 milyon Euro'luk operasyon! Yeni sezonun şifreleri ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin'in desteği büyük - DünyaABD: Rusya tarihinin en güçlü askeri noktasına ulaştı, Çin'in desteği büyükPakistan'a yıldırım düştü! En az 25 can kaybı - DünyaPakistan'a yıldırım düştü! Çok sayıda ölü varİsrail'den Nusayrat Kampı'ndaki BM'ye ait okula çifte bombardıman! - Dünyaİsrail'den BM'ye ait okula çifte bombardıman!Küba için casusluk yaptığını kabul etmişti: ABD'li eski diplomata hapis - DünyaKüba için casusluk yaptığını kabul etmişti: Karar çıktıUkrayna'dan Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine roketatarlı saldırı - DünyaUkrayna'dan Zaporijya bölgesine roketatarlı saldırıİran'dan ilk misilleme! İsrail'e ait gemiye el koydular - Dünyaİsrail'e ait gemiye el koydular
Sonraki Haber Yükleniyor...