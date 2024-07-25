Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti

Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaemi Tayfunu Filipinler&#039;de yakıt dolu tankeri alabora etti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayvan'dan sonra Filipinler'i de vuran Gaemi Tayfunu, bir geminin alabora olmasına neden oldu. Ülke genelinde toplam 21 kişi hayatını kaybederken, 17 kişilik mürettebattın 16'sı kurtarıldı.

Filipinler'de meydana gelen Gaemi Tayfunu, etkisini artırdı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Filipinlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. Bölgede bir de yakıt taşıyan gemi alabora oldu.

Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti - 1. Resim

TANKERDE YAKIT SIZINTISI YAŞANIYOR

Filipinler’in kuzeyini vuran Carina olarak da adlandırılan Gaemi Tayfunu’nda can kaybı artıyor. Polisten yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e çıktığı belirtildi.

Can kayıplarının 7’sinin başkent Manila'da, 3’ünün Cavite, 5’inin Batangas, 3’ünün Rizal, 1’in Bulacan eyaletinde, 2’sinin Pampanga eyaletinde kayda geçtiği aktarıldı. Ölüm nedenlerinin çoğunlukla boğulma, heyelan, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması olduğu aktarıldı.

Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti - 2. Resim

Bu yıl Filipinler'i vuran 3. tayfun olan Gaemi, Metro Manila ve birçok bölgede ani sellere ve heyelanlara neden oldu. Kıyılardaki ve nehir kenarındaki yerleşim yerlerinde bulunan evler ile özellikle gecekonduları sular altında kaldı, araçlar sel sularına kapıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, geçici barınma merkezlerinde kalmaya devam ediyor.

Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti - 3. Resim

YAKIT TANKERİ ALABORA OLDU: 1 KİŞİ KAYIP

Ayrıca Baatan bölgesi açıklarındaki şiddetli fırtına sırasında 1,5 milyon litre yakıt taşıyan Filipinler bandıralı “MT Terra Nova” adlı tanker battı. Yetkililer, mürettebattan 16 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Tankerde yakıt sızıntısı yaşandığı belirten yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağışın arama çalışmalarını ve sızıntıyı kontrol altına alma çabalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Sahil Güvenlik, sızıntının başkent Manila kıyılarına ulaşma tehlikesi olduğunu vurguladı.

Gaemi Tayfunu Filipinler'de yakıt dolu tankeri alabora etti - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Domuz nöbetinde korkunç olay! Yanlışlıkla kayınçosunu vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İddiaları birer birer çökertildi... İşte Netanyahu'nun ayakta alkışlanan yalanları - Dünyaİşte ayakta alkışlanan yalanlar!Erdoğan-Esad zirvesi beklenirken... Gece yarısı Putin ile görüştü - DünyaGece yarısı dikkat çeken zirve!Rusya, Harkiv'de 100 paralı askeri öldürdü - DünyaRusya, Harkiv'de 100 paralı askeri öldürdüNetanyahu'nun ABD'de kaldığı otele giden protestocular, duvara projeksiyonla 'tutuklayın' sloganını yansıttı - DünyaKatile otelinde de rahat yok!ABD Başkanı Biden, adaylıktan çekilme kararının nedenlerini anlattı - DünyaTarihi kararının nedenlerini anlattı!Kamala Harris koptu gidiyor! Trump’ı yakaladı ve geçti - DünyaKamala Harris koptu gidiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...