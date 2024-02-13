Kahire'de Gazze için son çaba! Ateşkes görüşmeleri sona erdi iddiası
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliama devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi reddederken, Gazze'de ateşkes için son çaba Mısır'da bugün gerçekleşti. İsrail basını, Gazze için Mısır'da başlayan ateşkes görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Görüşmelerde Hamas kalıcı ateşkes için talebini sürdürürken, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail geçici ateşkes ısrarını sürdürdü.
İsrail'in Gazze'nin güneyinde binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a başlattığı saldırıların gölgesinde Mısır'da ateşkes görüşmeleri bugün devam etti. ABD, Katar ve Mısır'ın yanı sıra Hamas ve İsrail temsilcilerinin katıldığı müzakerelerin sona erdiği belirtildi.
GAZZE'DE ATEŞKES İÇİN SON ÇABA
İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz hafta Hamas'ın yaptığı ateşkes teklifini kabul etmemiş ve Refah'a saldırı başlatacağını duyurmuştu. İsrail binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'ı bombalarken Mısır'da bugün Gazze'de ateşkes için müzakereler başladı.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantı gerçekleştirdi.
İSRAİL BASINI: GÖRÜŞMELER SONA ERDİ
İsrail basının aktardığına göre Kahire'de gerçekleştirilen "Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası müzakerelerinin" tamamlandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrailli heyetin Mısır'ın başkenti Kahire'den ülkelerine döndüğü kaydedildi.
HAMAS'IN TALEBİNDE BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI
İsrail basınına göre, Hamas'ın "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırdığı kalıcı ateşkes talebinde" bir değişiklik olmazken, Gazze'yi kan gölüne çeviren Tel Aviv yönetimi geçici ateşkes verilmesinde ısrar etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi