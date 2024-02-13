Kahire'de Gazze için son çaba! Ateşkes görüşmeleri sona erdi iddiası

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Şubat 2024 23:59 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 00:09 - Güncelleme:

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İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliama devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi reddederken, Gazze'de ateşkes için son çaba Mısır'da bugün gerçekleşti. İsrail basını, Gazze için Mısır'da başlayan ateşkes görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu. Görüşmelerde Hamas kalıcı ateşkes için talebini sürdürürken, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail geçici ateşkes ısrarını sürdürdü.