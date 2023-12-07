Gazze sakinleri yaşadıkları dramı anlattı: Ailesinden sadece bir kişiyi kaybeden şanslı

7 Aralık 2023 18:54 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 18:56

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi sakinlerinden Hüsam Vail Ebu Şammallah, ailesinden 120 kişinin İsrail bombardımanlarında can verdiğini ifade etti. Şimdiye kadar İsrail tarafından bölgede 4 kez bombardımana maruz kaldıklarını ifade eden Ebu Şammallah, hepsinin toplamının bile şimdikiyle kıyaslanamayacağını söyledi.

"NEKBE'DEKİ SAYILAR BİLE GERİDE KALDI"

1948’de Filistinlilerin topluca tehcir edildikleri “Büyük Felaket” olarak adlandırılan Nekbe’ye işaret eden Ebu Şammallah, “Katliamların boyutu, etnik temizlik, insanların yerlerinden edilmesi geçmiştekileri kat kat geçti. İstatistiklere bakarsak Nekbe’deki sayılar bile geride kaldı. Öyle bir noktadayız ki, ailesinden, arkadaşlarından, akrabalarından birini kaybetmemiş bir insan bulmak imkansız. Yakınlarından sadece bir kişi kaybedenler bile şanslıdır” dedi.

GAZZE’DE ÖLÜ SAYISI 17 BİN 177'YE YÜKSELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177’ye yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 46 bine ulaştığını ifade etti.

El-Kudra, İsrail saldırılarında son 24 saatte 350 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 900 kişinin de yaralandığını açıkladı. El-Kudra, 7 Ekim’den bu yana yaralıların yüzde birinden daha azının tedavi için Mısır’a tahliye edildiğini ifade etti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğünü aktaran el-Kudra, Şifa Hastanesi yeniden faaliyete geçirmek için çalışmaların devam ettiğini ve Şifa Hastanesi’nin müdürünün de aralarında bulunduğu 36 sağlık çalışanın hala İsrail güçleri tarafından gözaltında tutulduğunu aktardı.