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Gazze'de bayram soykırımı! İsrail bir evi vurdu, 29 can kaybı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail 189 gündür sayısız saldırı düzenlediği Gazze'de, Filistinlilere bayramı dar ediyor. Soykırım ordusu, bayramın 3'üncü gününde Gazze'de bir eve bomba yağdırarak en az 29 Filistinliyi katletti.

İsrail bayramda da Gazze katliamlarına devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze kentinin Sidra bölgesindeki Ed-Derec Mahallesi'nde Yafa Caddesi'nde bulunan Filistinli "Et-Tabatibi" ailesine ait evi bombaladığını duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 29 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusuna ait helikopterlerin, Gazze kentinin Zeytun, Şucaiyye ve Rimal mahallelerinde en az 3 evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

KAMPLAR HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Kampı'nın kuzey bölgeleri de İsrail ordusuna ait helikopterlerle hedef alındı, kampın kuzeyindeki bazı binalar ise bombalanarak yerle bir edildi.

İsrail askerlerinin Nusayrat'taki El-Cedid Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İsrail ordusunun denizden düzenlediği saldırılarla El-Cedid Mülteci Kampı'nda hedef aldığı bir ilkokuldan ise bir kişinin naaşı ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde ise sivil savunma ekipleri, Han Yunus kentindeki El-Emel Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazından 13 kişinin çürüyen cesetlerini çıkardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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