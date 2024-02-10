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    • Gazze'de can kaybı 28 bini geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 64’e, yaralıların sayısı ise 67 bin 661’e yükseldi.

    İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 127 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

    28 BİNİ AŞTI

    Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 117 kişinin hayatını kaybettiği, 152 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 64’e, yaralı sayısının ise 67 bin 661’e yükseldiği aktarıldı.

    Gazze'de can kaybı 28 bini geçti

    HALA CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

    Bakanlık açıklamasında, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GazzeİsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Gazze'de can kaybı 28 bini geçti
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