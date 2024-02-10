Gazze'de can kaybı 28 bini geçti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 64’e, yaralıların sayısı ise 67 bin 661’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 127 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

28 BİNİ AŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 117 kişinin hayatını kaybettiği, 152 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 64’e, yaralı sayısının ise 67 bin 661’e yükseldiği aktarıldı.

HALA CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Bakanlık açıklamasında, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.