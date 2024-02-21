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    • Haberler > Dünya > Gazze'de çocukların yeni korkusu! Sonik patlamalar paniğe yol açıyor

    Gazze'de çocukların yeni korkusu! Sonik patlamalar paniğe yol açıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze, İsrail, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti semalarında ses duvarını aşarak sonik patlama yapması başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.

    İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti semalarında ses duvarını aşarak sonik patlama yapması başta okuldaki çocuklar olmak üzere vatandaşlarda paniğe yol açtı.

    Lübnan medyasında yer alan görüntülere göre sonik patlamanın yaşandığı bölgelerden biri Nebatiye vilayetine bağlı Zibdin beldesi.

    Zibdin beldesindeki bir okulda bulunan öğrencilerin panik halde ağlamaya başladığı ve öğretmenleri tarafından yatıştırıldıkları görülüyor.

    Sınıfta bulunan ve yüksek ses nedeniyle kulaklarını elleriyle kapatan öğrenciler korku içinde bekledi.

    GAZZE ŞİDDETLİ AÇLIĞIN PENÇESİNDE

    Gazze Şeridi’nin tamamında mevcut olan "gıda krizi" kuzeyde yaşayanlar için şiddetli açlığa dönüşmüş durumda.

    Gazze'nin kuzeyinde yaşananları aktarmaya devam eden Filistinli gazeteci Enes el-Şerif sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde kuzeydeki açlığın şiddetlenerek arttığını aktardı. Gazeteci Enes "Gazze'nin kuzeyinde açlık tüm evreleri aşmış durumda. Kimse bir öğünlük yemeği dahi karşılayamıyor. Günlerdir bir öğün yemek arıyorum ve bulamadım. Aynı şekilde buradaki binlerce sivil de yiyecek ve içeceğe ulaşamıyor. İsrail, kasten kuzeydeki açlığı körüklüyor ve buraya yardımların girişini engelliyor. Şu an bir krizdeyiz. Kendimiz, ailemiz ve çocuklarımızın açlığını dindirebilecek yiyecek bulamıyoruz." dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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