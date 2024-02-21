İsrail insani noktaları hedef almaya devam ediyor: Sınır Tanımayan Doktorlar'a bombalı saldırı! 2 kişi öldü

Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail, insani durumu zorlaştıracak bir noktayı daha hedef aldı. İsrail ordusu, Han Yunus'ta Sınır Tanımayan Doktorlar personelleri ile ailelerinin kaldığı sığınağı ateş altına aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Nasser Hastanesi'ni de kışlaya çeviren İsrail ordusunun eylemleri hakkında konuşan Filistinli yetkililer 'iyileşme yeri değil, ölüm yeri' yorumunu yaptı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana tam kuşatma altına aldığı Gazze'de savaş suçlarına insani durumu daha fazla zorlaştıracak noktaları hedef belirleyerek katlamaya devam ediyor. Dünya ateşkes çağrısı yapmaya devam ederken İsrail'in ise çağrılara saldırıyla cevap vermeyi sürdürüyor.

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El Mevasi bölgesine girdiği bildirildi.

'DEHŞETE DÜŞTÜK'

MSF personeli ve ailelerinin kaldığı bir sığınağın bombalandığı belirtilen açıklamada, "Ambulans ekipleri olay yerine ulaştı, meslektaşlarımızın ailesinden en az 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaşananlardan dolayı dehşete düştük" ifadeleri kullanıldı.

GECE BOYUNCA SALDIRDI

Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Balah kentine saldırı gerçekleştirdi, 34 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda Ceneyne Mahallesi'nde Ebu El Nur ailesine ait bir evi bombaladı, aralarında çocukların da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Güneydeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait tankların El Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivilleri hedef alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

'ÖNLENEBİLİR TRAJEDİ!'

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne yönelik değerlendirmede bulundu. İsrail'in baskın gerçekleştirerek kışlaya çevirdiği hastanede mahsur kalan hastaları tahliye etmek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Filistin Kızılayı ile hastaneye giren Whittall, "Bu binalardan birinde 150 hasta var. Yiyecekleri, suları yok, elektrikleri yok. Bu hastanede çok az doktor ve hemşire kaldı. Şartlar korkunç" ifadelerini kullandı. Whittall, "Koridorlarda cesetler var. Hastalar perişan durumda. Burası iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi. Bu, yaşanmaması gereken, önlenebilir bir trajedidir" diyerek yaşanan insani krize dikkat çekti.