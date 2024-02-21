Gazze'de son durum... İsraillilerden kendi bakanlarına sert tepki: Sen küçük ve iğrenç birisin

İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamların 138. günü... 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden masumların sayısı 30.000'e yaklaştı. Bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken, İsrail cephesinde ise Maliye Bakanı Smotrich'e protesto vardı. Smotrich'in devlet bakalında yaptığı "Esirlerin, İsrail’in endişe etmesi gereken en önemli şey olmadığı" yönündeki sözleri İsrailli esir yakınlarının büyük tepkisini çekti. Protesto düzenleyen esir yakınları Smotrich'e "Sen önemsiz, küçük ve iğrenç birisin"ifadelerini kullandı.

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, düzenledikleri gösteride, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze’deki İsrailli esirlerin geri getirilmesinin, ülkesi için "en önemli şey olmadığı" yönündeki sözlerini eleştirdi. İşte Gazze'den son dakika gelişmeleri...

İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmün 138. günü... Katil İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı. Bölgeden son haberler gelmeye devam ediyor.

İşte İsrail-Filistin savaşındaki son gelişmeler...

İSRAİLLİ BAKANA PROTESTO GÖSTERİSİ

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler, düzenledikleri gösteride, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze’deki İsrailli esirlerin geri getirilmesinin, ülkesi için "en önemli şey olmadığı" yönündeki sözlerini eleştirdi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yakınları Gazze'de tutulan İsrailliler, Kahire'deki esir takası ve ateşkes görüşmelerine İsrail hükümetinin heyet göndermeme kararını protesto etmek amacıyla Savaş Kabinesi Toplantısı'nın da yapıldığı Savunma Bakanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi ve Begin Yolu'nu kesti.

İsrailli Bakan'ın açıklamalarını duyduklarında öfkelenen protestocular, Smotrich karşıtı sloganlar attı. Gazze'de esir tutulan Ohad Ben-Ami'nin kardeşi Kobi Ben-Ami, "Bakan Smotrich'i özel bir görüşmeye davet etmek ve ona 15 dakika kendisini bizim yerimize koyabileceğini açıklamak istiyorum." dedi. Ben-Ami, "Eğer bu yeterli olmazsa Smotrich'i Gazze'deki tünellerde kardeşimle yer değiştirmeye davet ediyorum, ben de stüdyolarda oturup yakınlarına bu sözü söyleyeceğim." diye konuştu.

Gazze'de esir tutulan kadın asker "Leary'nin" babası Eli Elbag, "Sevgili Smotrich Bey, kendinizden utanmalısınız. İsrail devletinde böyle bir liderin olması utanç verici. Sen önemsiz, küçük ve iğrenç birisin." ifadelerini kullandı. İsrail hükümetine seslenen Elbag, "Tüm bakanlara sesleniyorum, eğer esirlerin en önemli şey olduğunu söylemezseniz yazıklar olsun." değerlendirmesini yaptı.

FİLİSTİN'DEN ABD'NİN KARARINA TEPKİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, Filistin yönetiminin, ABD'nin BMGK'de bir kez daha Gazze'de ateşkesin önünü açan kararı veto etmesini kınadığı belirtildi. "İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurmayı ABD'nin sürekli reddetmesi karşısında yaşanan şaşkınlığa" dikkat çekilerek ABD'nin tutumunun, uluslararası toplumun iradesine meydan okuma olduğu aktarıldı.

İSRAİL'DEN BİR ALÇAK SALDIRI DAHA

İsrail ordusunun, karadan girdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan el-Mevasi bölgesinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) barınağını hedef alarak 2 kişiyi öldürdüğü duyuruldu.

ABD, İSRAİL'İN ARKASINDA DURDU!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aynı fikirde olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilere, Lula da Silva'nın "Holokost" iddialarına katılmadıklarını söyledi. Miller, "Açıkçası bu yorumlara katılmıyoruz. Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik." dedi.

İSRİAL, HAN YUNUS'TAKİ MEVASİ BÖLGESİNE GİRDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği el-Mevasi bölgesine girdi. Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin Han Yunus'un el-Karara bölgesindeki turistik evlerden birine sızdığını, ardından yoğun silah sesleri altında İsrail ordusuna ait araç ve tankların bölgeye girdiğini aktardı.İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, sahil yolu kenarında park halindeki bir aracı da ateşe verdiğini belirtti.

BM: NASIR HASTANESİ ÖLÜM YERİ HALİNE GELDİ

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

YİYECEK SIKINTISI ÇEKEN FİLİSTİNLİLER GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları, Gazze'ye uygulanan ambargo ve insani yardımların ulaşmaması sonucu yaşanan açlık nedeniyle gösteri düzenledi.

"ABD İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN DA ORTAĞIDIR"

Medya fuarı için İran’da bulunan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, kısa bir basın toplantısı düzenledi. Fransa’nın başkenti Paris’te bu ayın başlarında yeni esir takası ve ateşkes için yapılan görüşmelere değinen Hamdan, “Paris görüşmelerine ilişkin olarak, arabulucular aracılığıyla cevaplarımızı verdik ve Hamas yetkilisi İsmail Haniye bugün görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'a gitti” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını ABD’nin bir kez daha veto etmesine değinen Hamdan, “ABD'nin veto etmesiyle ilgili olarak ABD sadece savaşta İsrail'in destekçisi değil, aynı zamanda İsrail'in işlediği suçların da ortağıdır. ABD, İsrail'e silah göndermek için bir köprü haline gelmiştir” dedi.

ABD’nin Cezayir tarafından hazırlanan karar tasarısına karşı bir karar tasarısı hazırladığını belirten Hamdan, “Hamas önerilen girişimleri inceleyecektir ancak haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Şu ana kadar önerilenler taleplerimizi karşılamak ve sorunlarımızı çözmek için yeterli değil” dedi.